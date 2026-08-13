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Phantom Blade Zero: Pre-Order-Trailer deutet reinen Digital-Release an

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Phantom Blade Zero erscheint laut neuem Trailer ohne PS5-Disc. Entwickler S-Game setzt bei den Pre-Orders rein auf digitalen Vertrieb vor Sonys Disc-Aus 2028.

phantom blade zero

Der chinesische Entwickler S-Game koppelt den Vorbesteller-Start von „Phantom Blade Zero“ an Marketing-Materialien ohne Disc-Laufwerk. Damit reiht sich der Titel in die Strategie der fortschreitenden Digitalisierung vor Sonys geplantem Disc-Stopp 2028 ein.

Disc-Version offenbar gestrichen

„Phantom Blade Zero“ erscheint nach aktuellen Pre-Order-Signalen rein digital auf der PlayStation 5. Der neueste Vorbesteller-Trailer des Entwicklers S-Game tauscht die bisher genutzte Standard-PS5 in den finalen Einblendungen gegen das Digital-Modell aus. Ein bewusster Schritt. S-Game agiert als Self-Publisher. Das spart Zwischenhändler. Es spart auch Produktionskosten für Datenträger.

Bei Eigenvertrieb ohne großen Publisher wie Sony fallen Logistik und Presswerkkapazitäten direkt ins Gewicht. „Black Myth: Wukong“ zeigte 2024 ein identisches Muster. Erst nach messbarem Markterfolg folgte eine physische Version über externe Vertriebspartner. Ob S-Game diesen Weg geht, bleibt unbestätigt. Händlerlisten sind aktuell Platzhalter ohne Relevanz.

Digitale Strategie bis 2028

Der Verzicht auf Discs ist kein Einzelfall mehr. Das ist das neue Modell. Sony schraubt die physische Medienproduktion bis 2028 schrittweise ab. Entwickler reagieren bereits heute darauf, während ab 2027 verstärkt Spiele nur noch digital zu erwarten sind. Die Einsparung der Fertigung, des Transports und der Händlermargen erhöht die Gewinnspanne pro digital verkaufter Einheit um schätzungsweise 15 bis 20 Prozent.

Konsolenspieler zahlen für digitale Lizenzen denselben Vollpreis wie für Datenträger. Sie verlieren dabei das Recht auf Wiederverkauf. PC-Plattformen wie Steam nutzen dieses System seit 15 Jahren. Der Konsolenmarkt zieht nach. Endgültig.

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Der Verzicht auf eine Disc bei „Phantom Blade Zero“ ist wirtschaftlich folgerichtig. Spieler müssen sich auf einen reinen Download mit entsprechendem Speicherbedarf auf der SSD einstellen. Wer Sammlerwerte oder Wiederverkauf sucht, geht zum Launch leer aus. Punkt.

Gta Pre Order Release
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