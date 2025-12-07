Phantom Blade Zero: PS5-Exklusivhit kündigt Release-Datum bei den Game Awards an

S-GAME hatte es versprochen, jetzt wird geliefert. Bei den Game Awards soll endlich das Release-Datum zu Phantom Blade Zero fallen. Das Studio hatte seit Monaten angeteasert, dass die Info noch 2025 kommt, aber es sieht so aus, als wolle man das Jahr nicht künstlich hinauszögern.

Geoff Keighleys Team hat die Enthüllung inzwischen selbst bestätigt und spricht kryptisch von „der erwachenden Löwin“ am 11. Dezember. Marketing-Poesie hin oder her: Das Timing passt.

Was ist Fakt – und was sind nur Erwartungen?

Phantom Blade Zero ist eines der wenigen PS5-Exklusivprojekte, die von Anfang an nicht wie ein technisches Pflichtprogramm wirkten. Jeder Trailer zeigte eine Mischung aus stilisiertem Kung-Fu-Actionkino, absurden Speed-Combat-Animationen und einem Bildlook, der fast unverschämt geschliffen wirkt. Kein Souls-Klon, kein Button-Masher, eher etwas Eigenes, das die Lücke zwischen Sekiro und Ghost of Tsushima füllt, ohne sich in einer Ecke festzubeißen. In unserer Gamescom-Preview konnte der Zitel jedenfalls überzeugen.

Fakt: Die Enthüllung findet live bei den The Game Awards statt.

Das Release-Datum soll offiziell feststehen.

Das Spiel bleibt vorerst ein PS5-Konsolenexklusiv.

Alles andere bewegt sich im Bereich der plausiblen Spekulation. Ein Frühjahrsrelease ist möglich, aber nicht garantiert. Der Jahresanfang ist ohnehin überfüllt, und im Herbst wartet der Elefant im Raum: GTA 6, das vermutlich jeden Publisher zwingt, seine Pläne neu zu sortieren. Wenn S-GAME klug ist, landet Phantom Blade Zero irgendwo vor dem Sommer, dort, wo ambitionierte Actionspiele Platz zum Atmen haben.

#PhantomBladeZero promised to reveal its release date in 2025.



Next Thursday, the lion awakens.



The world premiere announcement arrives live at #TheGameAwards.#TGA2025 #Kungfupunk #Gaming pic.twitter.com/OVNeVnNO1I — The Game Awards (@thegameawards) December 7, 2025

Große Erwartungen an Phantom Blade Zero

Technisch muss das Studio ebenfalls liefern. Die bisherigen Gameplay-Szenen sind beeindruckend, aber stark kuratiert. Die Frage ist nicht, ob das Kampfsystem stylish ist – das ist es. Die Frage ist, ob es sich im echten Spiel genauso sauber steuern lässt wie versprochen. Das entscheidet am Ende, ob der Titel ein Hit wird oder ein schönes Versprechen bleibt.

Sony braucht frische Exklusivargumente, und Phantom Blade Zero ist ein Projekt, das ohne Erbe, Franchise-Druck oder Nostalgiefilter funktionieren kann. Ein neues Action-Flaggschiff wäre für die Plattform wertvoll, vor allem, wenn es technisch zeigt, was die PS5 im Jahr 2026 wirklich noch leisten kann.