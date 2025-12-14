Phantom Blade Zero: PS5-Exklusivität auf Zeit bestätigt

Phantom Blade Zero wird zum Start nur auf PlayStation 5 spielbar sein, zumindest auf Konsolen. Der neue Trailer, der bei den Game Awards 2025 gezeigt wurde, liefert nicht nur einen fixen Releasetermin, sondern auch eine klare Ansage zur Exklusivität. Und die steht schwarz auf weiß im Abspann.

Phantom Blade Zero: Was genau bestätigt wurde

Der Hinweis im Trailer ist eindeutig: „Not available on other consoles until at least 12 months after release date.“ Gleichzeitig wird Phantom Blade Zero als „PlayStation 5 console exclusive“ bezeichnet, mit dem Zusatz, dass auch eine PC-Version geplant ist. Unterm Strich heißt das: PS5 und PC zum Launch, andere Konsolen frühestens ein Jahr später. Kein Interpretationsspielraum, keine Fußnoten.

Solche Zeitfenster sind inzwischen gängige Praxis. Sony sichert sich Aufmerksamkeit und Prestige für die eigene Plattform, ohne das Spiel dauerhaft abzuschotten. Für Spieler auf Xbox bedeutet das vor allem Geduld haben oder die Plattform wechseln.

Warum diese Exklusivität wenig überrascht

Phantom Blade Zero ist Teil von Sonys PlayStation China Hero Project. Dieses Programm fördert chinesische Studios gezielt, setzt aber gleichzeitig klare Prioritäten: PlayStation zuerst. In diesem Kontext wirkt die 12-Monats-Regel fast konservativ. Andere Titel aus vergleichbaren Partnerschaften waren teils noch länger exklusiv oder erschienen deutlich später auf weiteren Plattformen. Das ist somit keine spontane Entscheidung nach den Game Awards, sondern ein struktureller Deal. Wer hier auf eine kurzfristige Kehrtwende hofft, wird enttäuscht werden.

Entwickelt wird Phantom Blade Zero von S-GAME. Inhaltlich setzt das Action-RPG auf eine ungewöhnliche Mischung: klassische Wuxia-Elemente treffen auf eine düstere, fast schon „kung fu punk“-artige Welt.

Spieler übernehmen die Rolle von Soul, einem Elite-Assassinen, der für den Mord an seinem Meister verantwortlich gemacht wird. Nach einer tödlichen Verletzung bleiben ihm 66 Tage, um seine Unschuld zu beweisen und eine größere Verschwörung aufzudecken.

Das ist kein reines Stilprojekt, sondern ein klar fokussiertes Action-RPG mit hohem Tempo und narrativem Druck. Ob sich das Warten für Xbox-Spieler lohnt, wird das Spiel selbst entscheiden. Ab dem 9. September 2026 wissen wir mehr.