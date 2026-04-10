Phantom Blade Zero: Release im September rückt entscheidendem Schritt näher

Das Action-RPG „Phantom Blade Zero“ befindet sich laut Entwickler S-Game in der finalen Produktionsphase und wird planmäßig am 9. September 2026 für PS5 erscheinen.

S-Game hat offiziell bestätigt, dass die Entwicklung von „Phantom Blade Zero“ die intensive Endphase erreicht hat, wobei das Studio explizit betont, bei der Erstellung der Inhalte vollständig auf generative KI-Visualisierungstechniken zu verzichten. Die Priorität liegt derzeit darauf, die Ressourcen der Unreal Engine 5 auszureizen, um die düstere „Kungfupunk“-Welt rechtzeitig zum angekündigten Termin im September fertigzustellen.

Finale Entwicklungsphase ohne KI-Unterstützung

In einer aktuellen Stellungnahme grenzt sich S-Game deutlich von aktuellen Branchentrends ab. Während viele Studios zunehmend auf KI-Tools setzen, um Produktionsprozesse zu beschleunigen, deklarieren die Entwickler jeden Aspekt des Spiels als Handarbeit menschlicher Künstler. Ziel sei es, die ursprüngliche kreative Vision ohne algorithmische Verfälschungen beizubehalten.

Technisch basiert der Titel auf der Unreal Engine 5. Das Projekt markiert für S-Game den Sprung vom Mobile-Sektor hin zu einer großangelegten Konsolen-Produktion. Der Fokus der verbleibenden Monate liegt auf dem Polishing der komplexen Kampfanimationen, die stark vom Hongkong-Actionkino inspiriert sind.

Phantom Blade Zero is currently in the intense, final stages of development. With the time we have left, we are pouring every available resource into pushing every aspect of the game to the absolute limit of our capabilities.



We are fully aware that a profound technological… pic.twitter.com/UVfWL0pLqr — Phantom Blade Zero (@pbzero_official) April 10, 2026

Spieler übernehmen die Rolle des Kriegers Soul, der nach dem Mord an seinem Meister fälschlicherweise beschuldigt wird und nur noch 66 Tage zu leben hat. Das Studio bezeichnet den Stil als „Kungfupunk“ – eine Fusion aus klassischen Wuxia-Elementen und mechanischen, fast Steampunk-artigen Komponenten. Im Gegensatz zu klassischen Souls-likes setzt „Phantom Blade Zero“ auf eine deutlich höhere Spielgeschwindigkeit, die an Titel wie Ninja Gaiden oder Sekiro erinnert, jedoch durch eine filmische Inszenierung der Martial-Arts-Künste ergänzt wird.

Der Release-Termin am 9. September 2026 platziert das Spiel am Ende des Sommerlochs. Damit geht S-Game dem meist vollgestopften vierten Quartal leicht aus dem Weg, muss sich aber an der hohen technischen Messlatte messen lassen, die die ersten Trailer gesetzt haben.

Spieler sollten jedoch skeptisch bleiben, ob die hochgradig choreografierten Kämpfe der Trailer ohne Einbußen in die finale Fassung übergehen. Wer Wert auf handgemachtes Artdesign legt, bekommt hier einen Gegenentwurf zur prozedural generierten Massenware.