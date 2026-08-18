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Phantom Blade Zero: State of Play enthüllt 66-Tage-Limit und Donnie Yen

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Phantom Blade Zero zeigt im Gameplay Deep Dive martialischen Kungfupunk, 55 Waffen und einen Hardcore-Modus mit echtem Zeitlimit. Alle Infos!

Phantom Blade Zero Gameplay

S-Game hat im State of Play Gameplay Deep Dive neue Details zu „Phantom Blade Zero“ enthüllt. Neben prominentem Zuwachs im Entwicklerteam steht das ungewöhnliche Spielprinzip im Fokus.

66 Tage bis zum Tod

Du bist Soul. Ein ehemaliger Meuchelmörder, dem der Mord am eigenen Anführer angehängt wird. Ein Waffengang mit dem besten Freund endet fatal: Das Schwert bohrt sich tief in Souls Brust. Ein mysteriöser Heiler rettet dich, verpasst dir aber ein Ablaufdatum. Genau 66 Tage bleiben dir, um die Verschwörung in der kriegerischen Unterwelt der Wulin aufzudecken.

Der Clou liegt im neu vorgestellten „66-Tage-Modus“. Das ist die härteste Gameplay-Variante. Stirbst du im Kampf, verlierst du wertvolle Ingame-Zeit. Ist das Zeitlimit abgelaufen, war es das. Wer es entspannter mag, wählt den Story-Modus „Wayfarer“. Anspruchsvollere Spieler greifen zu „Hellwalker“, wo Bosse dynamisch auf dein Spacing reagieren und Fehlschläge gnadenlos bestrafen.

Kungfupunk und flüssiger Stahl

Director Soulframe und Martial-Arts-Legende Donnie Yen, der als Creative Consultant fungiert, nennen den Stil „Kungfupunk“. Traditionelles Wuxia trifft auf Steampunk und mechanische Prothesen. Das zeigt sich im Kampfsystem. 30 Primär- und 25 Nebenwaffen stehen bereit.

Die Kombinationen wirken durchdacht. Mit dem „Drunken Sword“ baust du Rausch-Energie auf, um Treffern taumelnd auszuweichen. Die Zwillingsschwerter White Serpent und Crimson Viper lassen sich verbinden, um Klingen wie Peitschen über das Schlachtfeld zu schleudern. Gegen schwere Schilde helfen nur massive Eisenfäuste oder die Tiger Cannon. Das Kampfsystem fordert Anpassung. Experimentieren wird belohnt. Über den Reforging Talisman setzt du Waffenstufen jederzeit zurück und verteilst die Upgrade-Ressourcen neu. Kein Grind für neue Builds. Perfekt.

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Keine klassische Open World. Keine strikte Schlauch-Level-Struktur. Die Spielwelt Pangzhen verknüpft verschachtelte Gebiete wie verlassene Lagerhäuser, dampfbetriebene Türme und feindselige Täler über Handzeichnungen. Schnellreisepunkte bringen dich von A nach B, wenn du die Gebiete gründlich erkundest.

„Phantom Blade Zero“ liefert schnelle Kämpfe, kompromisslose Ästhetik und frische Ideen bei der Progression. Das Zeitlimit-Feature im Hardcore-Modus sorgt für echten Nervenkitzel. Bleibt abzuwarten, wie gut das World-Building abseits der inszenierten Duelle trägt. Die Grundlagen stimmen.

Nimmst du die Herausforderung mit dem 66-Tage-Limit an oder spielst du lieber entspannt?

Gta Pre Order Release
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