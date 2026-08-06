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Phantom Blade Zero: Umfassende Präsentation & Pre-Orders starten am 12. August

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Phantom Blade Zero startet am 12. August die Vorbestellung für PS5 und PC. Alle Infos zu Release, Trailer und der bestätigten State of Play im Sommer.

Phantom Blade Zero Release

S-Game öffnet am 12. August 2026 um die Vorbestellungen für das Action-RPG „Phantom Blade Zero“ auf PlayStation 5 und PC. Gleichzeitig gibt es einen umfassenden Einblick., Das Spiel selbst erscheint am 29. Oktober 2026 in Europa.

Entwickler S-Game untermauert die Ankündigung der Pre-Orders mit einem frischen Teaser-Video. Der Termin am 12. August ist strikt angesetzt. Wer um vier Uhr morgens deutscher Zeit zuschlägt, sichert sich den Titel vorab für den Release am 29. Oktober 2026.

Vor dem Verkaufsstart im Herbst steht zudem noch ein handfester Informationstermin an. Sony hat bereits offiziell eine neue State of Play für den Sommer bestätigt, auf der weiteres Gameplay-Material gezeigt wird. S-Game nutzt die globale Bühne gezielt.

Kung-Fu-Punk und schnelle Paraden

Inhaltlich steuern Spieler den Elite-Assassinen Soul, der für die mächtige Organisation „The Order“ arbeitet. Nach dem Mord am Oberhaupt des Syndikats gerät Soul unter Verdacht und muss die Verschwörung in der sogenannten Phantom World aufdecken. Das Setting vermischt fernöstliche Kampfkünste mit Steampunk-Elementen. Technisch setzt das chinesische Studio auf extrem schnelle Nahkämpfe, präzise Paraden und flüssige Animationen. Kein simples Button-Mashing.

Die parallele Veröffentlichung auf PS5 und PC fordert dem Entwicklerteam einiges ab. Während auf dem PC ungedrosselte Bildraten und komplexe Raytracing-Effekte im Vordergrund stehen, muss die PS5-Fassung eine stabile Performance bei 60 Bildern pro Sekunde liefern. Die stark durchchoreografierten Kämpfe verzeihen keine Framerate-Einbrüche. Latenz ist der Schlüssel. Das Kampfsystem steht und fällt mit der Eingabeverzögerung.

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Die frühe Vorbesteller-Phase zweieinhalb Monate vor Release zeigt das Selbstbewusstsein von S-Game. Der bestätigte Sommer-Auftritt bei der State of Play muss nun unverfälschtes Konsolen-Gameplay liefern. Spieler sollten diesen Auftritt abwarten, um die tatsächliche Performance auf der PS5 zu überprüfen. Erst dann zeigt sich, ob die optische Dynamik der Trailer im fertigen Spiel gehalten wird.

Gta Pre Order Release
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