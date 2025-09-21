Phantom Blade Zero: Wenn Boss-Kämpfe plötzlich wie Fighting Games funktionieren

Phantom Blade Zero ist ein Spiel, das sich nur schwer in eine Schublade stecken lässt. Viele hatten es vorschnell als weiteres Soulslike abgestempelt – dunkle Fantasy, harte Bosse, klare Sache. Doch Director Qiwei Liang widerspricht immer wieder: Er will nicht, dass sein Spiel in dieser Welle von Souls-Vergleichen untergeht. Ein aktuelles Beispiel zeigt, warum.

Im Gespräch mit PC Gamer sprach Liang über einen Boss namens Huangxing. Auf normalen Schwierigkeitsgraden erinnert er tatsächlich an die bekannte Souls-Formel: feste Combos, Trial-and-Error, irgendwann sitzt die Strategie. Doch im höheren „Hellwalker“-Modus bricht das Spiel bewusst mit diesen Konventionen.

KI mit Fighting-Game-Logik

Hier zeigt Phantom Blade Zero ein unerwartetes Gesicht. Statt starrer Muster kommt eine KI zum Einsatz, die sich an klassischen Kampfspielen orientiert. Huangxing analysiert aktiv die Situation: Hat er gerade einen Treffer gelandet? Befindet er sich im Nachteil? Je nach Ausgang entscheidet er, ob er eine Combo fortsetzt oder komplett umschwenkt. Die Entwickler nennen diesen Mechanismus „Lucky Draw“.

Spieler können sich im Ergebnis nicht darauf verlassen, dass der Boss immer denselben Ablauf wiederholt. Wer auf die übliche Soulslike-Taktik setzt, Angriffsmuster zu studieren und dann gezielt auszukontern, dürfte hier scheitern. Huangxing kann genauso gut plötzlich in eine ganz andere Richtung ausschlagen, wie ein erfahrener Gegner im Fighting Game, der spontan auf eure Moves reagiert.

Warum das wichtig ist

Für Spieler könnte diese Mischung ein echter Gamechanger sein. Einerseits bleibt der harte Anspruch erhalten, den man aus Soulslikes kennt. Andererseits verlangt die KI mehr Flexibilität, ähnlich wie in einem Duell gegen einen menschlichen Kontrahenten. Das bringt nicht nur frische Dynamik ins Gameplay, sondern könnte auch die Diskussion darüber anstoßen, wie Boss-KI in Actionspielen in Zukunft gestaltet wird.

Es bleibt spannend, wie viele Bosse in Phantom Blade Zero diese Fighting-Game-Logik nutzen werden, und ob Spieler die zusätzliche Herausforderung feiern oder frustriert die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Vielleicht ist genau das aber die Stärke: ein Spiel, das uns zwingt, gewohnte Strategien über Bord zu werfen.

Was denkt ihr: Macht euch so eine unberechenbare KI mehr Lust auf das Spiel – oder wünscht ihr euch eher die klassische Soulslike-Struktur?