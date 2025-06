Phasmophobia bekommt eine Filmumsetzung – Blumhouse übernimmt

Was 2020 als kleines Early-Access-Spiel startete, hat sich zu einem der beständigsten Horror-Multiplayer-Titel der letzten Jahre entwickelt. Phasmophobia, das Spieler mit Geisterjagden in verlassenen Häusern, Gefängnissen oder Krankenhäusern konfrontiert, hat sich vor allem durch seinen kooperativen Ansatz und den Fokus auf psychologischen Horror einen Namen gemacht.

Nun folgt der nächste Schritt: Kinetic Games hat offiziell eine Partnerschaft mit Blumhouse und Atomic Monster bekannt gegeben, um eine Realverfilmung des Spiels zu produzieren. Damit reiht sich Phasmophobia in eine wachsende Liste von Videospiel-Adaptionen ein, die ihren Weg ins Kino finden – mit prominenter Unterstützung von Produzenten wie Jason Blum und James Wan.

In einem offiziellen Statement erklärte Daniel Knight, Director bei Kinetic Games: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Film gemeinsam realisieren. Was als kleines Projekt begann, hat sich zu etwas entwickelt, das wir uns bei Release niemals hätten vorstellen können.“

Viele offene Fragen zur Umsetzung

Derzeit ist das Projekt noch in einer sehr frühen Phase. Es gibt keine Informationen zur Besetzung, zum Drehstart oder zur geplanten Handlung. Auch ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt. Das ist nicht ungewöhnlich – gerade bei Videospielverfilmungen dauert die Vorproduktion häufig mehrere Monate oder sogar Jahre.

Eine spannende Frage wird sein, wie sich das Spiel auf die Leinwand übertragen lässt. Phasmophobia bietet keine feste Story, keine vorgefertigten Charaktere und auch keine klassische Kampagne. Stattdessen lebt das Spiel von der Atmosphäre und dem Teamplay zwischen den Spielern. Ob man daraus eine kohärente Filmhandlung entwickeln kann, ist offen.

Blumhouse hat allerdings bereits Erfahrung mit solchen Adaptionen. Der Erfolg von Five Nights at Freddy’s im Jahr 2023 – mit über 290 Millionen US-Dollar Einspielergebnis weltweit – dürfte auch bei Phasmophobia den Ausschlag gegeben haben. Laut Jason Blum wolle man in Zukunft verstärkt auf Horror-Adaptionen von Spielen setzen. Dass man sich Phasmophobia ausgesucht hat, dürfte also kein Zufall sein.

Was Fans erwarten dürfen – und was nicht

Obwohl die Filmankündigung für Fans spannend ist, sollte man aktuell noch nicht zu viel hineininterpretieren. Ohne konkreten Zeitplan oder inhaltliche Details bleibt vieles Spekulation. Die Tatsache, dass Phasmophobia nie für seine Story bekannt war, macht die filmische Umsetzung zumindest zu einer kreativen Herausforderung.

Trotzdem zeigt die Entwicklung, wie stark der Einfluss von Indie-Games inzwischen ist. Ein kleines Entwicklerteam, das vor fünf Jahren ein Geisterspiel veröffentlicht hat, arbeitet heute mit zwei der größten Namen im Horrorgenre zusammen. Allein das ist bemerkenswert.

Was haltet ihr von der Idee eines Phasmophobia-Films? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!