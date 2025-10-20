Latest

Phasmophobia: Neue Karte „Nell’s Diner“ bringt frischen Horror

Phasmophobia erhält zum 5. Jubiläum die neue Karte „Nell’s Diner“ am 11. November 2025. Erkunde ein verlassenes Retro-Diner voller übernatürlicher Phänomene.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Phasmophobia Nells Diner

Die Entwickler von Kinetic Games haben für alle Ghost Hunter Grund zur Vorfreude geschaffen: Zum fünften Jubiläum von Phasmophobia erscheint am 11. November 2025 die brandneue Karte „Nell’s Diner“. Anders als die bisherigen großen Locations, die oft ganze Anwesen abbilden, setzt die neue Map auf kompakte, aber dichte Spannung, ein verlassenes Retro-Restaurant, das seit Jahren leer steht.

Atmosphärisches Setting mit Retro-Charme

„Nell’s Diner“ bietet klassische Diner-Elemente wie rote Lederhocker, Booths im Essensbereich, eine gut ausgestattete Küche und Lagerräume. Doch hinter der charmanten Fassade lauert das Übernatürliche: Türen, die sich wie von Geisterhand öffnen, flackernde Lichter und subtile Hinweise auf eine Geschichte, die früher oder später schaurig konkret wird. Kinetic Games verspricht, dass Spieler nicht nur Geister jagen, sondern auch die Hintergrundgeschichte des Diners nach und nach entschlüsseln können.

Die Map ist bewusst kompakt gehalten, was taktische Teamarbeit und schnelle Reaktionen belohnt. Wer die älteren Häuser-Maps kennt, wird sich sofort zurechtfinden, zugleich verlangt Nell’s Diner ein feineres Gespür für Timing und Beobachtung.

Ein neues Kapitel für Phasmophobia

Mit der 14. Map in der Spielhistorie erweitert Kinetic Games Phasmophobia um frische Herausforderungen. Zuvor wurden unter anderem die Bleasdale- und Grafton-Farmhouse-Karten überarbeitet, um Spielmechanik und Atmosphäre zu verbessern. Daniel Knight, Director bei Kinetic Games, erklärt: „Wir wollten schon immer eine Diner-Map in Phasmophobia haben. Nell’s war eine spannende Herausforderung und soll den Spielern mehr Geschichte bieten, als nur den Geisterjäger-Moment.“

Die neue Karte ist damit nicht nur ein Update im Sinne von Content, sondern auch ein Experiment, das zeigt, wie eng Storytelling und klassische Horror-Mechaniken miteinander verschmelzen können.

Für Fans bedeutet „Nell’s Diner“ frische Spannung und eine kompakte, intensive Erfahrung. Die Map lädt ein, sich tiefer mit den Hintergründen der Geister in Phasmophobia zu beschäftigen, und bringt alte wie neue Spieler auf Augenhöhe zusammen. Wer das typische Retro-Ambiente liebt und sich auf subtile Gruselmomente einlassen möchte, sollte sich den Release-Termin rot im Kalender markieren.

