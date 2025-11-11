Phasmophobia öffnet Nell’s Diner – das neueste Jagdrevier für Geisterjäger ist da

Die Lichter flackern, die alte Jukebox rauscht, und irgendwo in der Küche klappert Metall. Phasmophobia hat eine neue Karte, und sie bringt die Jäger zurück an den Tisch. Mit dem Update v0.15.0.0 öffnet Entwickler Kinetic Games die Türen von Nell’s Diner, einem verlassenen 50er-Jahre-Restaurant, das mehr als nur Geistergeschichten serviert.

Nach Monaten kleinerer Patches ist das hier wieder ein richtiges Highlight für die Community. Das Diner erinnert in seiner Größe an 6 Tanglewood Drive, ist aber deutlich dichter gebaut und gespickt mit interaktiven Objekten, die sowohl Spielern als auch Geistern mehr Möglichkeiten geben. Die Karte umfasst 13 Räume, von denen 11 als potenzielle Geisterzimmer dienen, inklusive eines begehbaren Kühlraums, der wohl für einige frostige Beweise sorgen wird.

Mehr als nur ein neues Setting

Nell’s Diner wirkt auf den ersten Blick nostalgisch, fast gemütlich, doch genau das macht den Nervenkitzel aus. In den engen Gängen und der engen Küche werden Sichtlinien kurz und Fluchtwege rar. Besonders spannend: Viele Objekte lassen sich jetzt realistischer manipulieren, was das Verhalten der Geister unberechenbarer macht.

Dazu kommt ein kleines, aber feines Extra für erfahrene Spieler. Wer das Achievement „Break the Bank“ abgeschlossen hat, erhält jetzt die neue Moneybags ID Card & Badge. Sie wird automatisch freigeschaltet, sobald man nach dem Update den ersten Vertrag erfolgreich abschließt.

Wichtige Fixes und Details

Neben der neuen Map bringt das Update auch eine Reihe sinnvoller Fehlerbehebungen:

Ein Problem, bei dem keine Audioeffekte abgespielt wurden, wenn Lichter während eines Events zerspringen, wurde behoben.

Ghost Orbs bleiben jetzt im richtigen Raum, anstatt durch Wände zu wandern.

Und das Crucifix verschwindet nicht länger unter der Karte – dafür kann es künftig nicht mehr in Objekten platziert werden.

Alles in allem ist dieses Update ein willkommener Schub für ein Spiel, das längst Kultstatus erreicht hat. Phasmophobia bleibt einer der wenigen Horror-Titel, die sich immer wieder neu erfinden – leise, aber konsequent.

Mit Nell’s Diner liefert Kinetic Games kein großes Rework, sondern ein durchdachtes Stück Content für alle, die Atmosphäre über Action stellen. Ein neuer Schauplatz, kleine Komfortverbesserungen und clevere Fixes, genau das, was Phasmophobia zwischen großen Updates braucht.

Wie wird das Diner in der Community ankommen? Vielleicht zeigt sich schon bald, welcher Geist dort wirklich den Ton angibt.