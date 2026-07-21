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Phasmophobia: Rework für 13 Willow Street und neuer Geist Deildegast am Start

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Phasmophobia v0.18.0.0 ist da: Kinetic Games überarbeitet 13 Willow Street, bringt den neuen Geist Deildegast und führt Hotkeys für Ausrüstung auf dem PC ein.

Phasmophobia

Phasmophobia schraubt mit dem aktuellen Update v0.18.0.0 an der Substanz. Die Map 13 Willow Street erhält heute eine komplette visuelle Überarbeitung, bringt den Geist Deildegast ins Spiel und spendiert PC-Spielern eine direkte Tastenbelegung für Ausrüstungsslots.

Kinoreifes Redesign für 13 Willow Street, ein frischer Geist und handfeste Workflow-Verbesserungen beim Ermitteln. Kinetic Games liefert damit das erste große Quality-of-Life-Paket für 2026.

Das Willow-Redesign

Kinetic Games bringt 13 Willow Street auf das visuelle Niveau von 6 Tanglewood Drive. Der Grundriss des Hauses bleibt erhalten. Die Räume wurden jedoch umfunktioniert und Laufwege angepasst, um die Dynamik der Verträge zu schärfen.

Neue Assets und Requisiten ersetzen zusätzlicvh alte Platzhalter. Das Haus wirkt strukturierter. Raumübergänge greifen im Gameplay flüssiger.

Workflow-Beschleunigung: Schluss mit trägen Animationen

Die größte Änderung betrifft das Handling der Ausrüstung. Auf dem PC lassen sich die Slots 1 bis 4 ab sofort direkt per Taste ansteuern. Das Durchschalten fällt weg.

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Gleichzeitig wurden die Handanimationen beim Greifen, Droppen und Interagieren für den Spieler selbst gestrichen. Item-Dropps verbrauchen keine Zeit mehr. Animationen für die Nutzung von Gegenständen lassen sich durch erneuten Tastendruck sofort abbrechen. Das verbessert das Ansprechverhalten im Notfall massiv.

Das Fotogefüge wird ebenfalls logischer. Höherwertige Beweismittel verdrängen ab sofort minderwertige Aufnahmen. Ein Foto mit EMF-Level 5 hat Vorrang vor Standard-Spuren. Fotokameras nutzen dazu denselben Rahmen-Highlight wie Videokameras. Tier-2- und Tier-3-Kameras zeigen den Rahmen direkt auf dem Display. Bei Tier 1 wechselt die Indikatorleuchte von Rot auf Grün.

Neuer Geist und VR-Optimierung

Der neue Geist hört auf den Namen Deildegast. Die Erscheinen-Wahrscheinlichkeit bei Aufträgen ist in den ersten Wochen nach dem Patch erhöht.

Für VR-Spieler fällt das künstliche Einrasten der Sichtwinkel weg. Die Figur dreht sich sofort synchron zur Blickrichtung. Beinanimationen ersetzen die fehleranfällige prozedurale Inverse-Kinematik (IK), was das Hängenbleiben an der Geometrie reduziert.

Kinetic Games repariert mit v0.18.0.0 langjährige Mechanik-Altlasten. Die Entfernung der Ego-Handanimationen gibt dem Gameplay die nötige Geschwindigkeit zurück, die bei engen Geisterjagden fehlte. Das Overhaul von 13 Willow Street zieht die Map optisch endlich auf den aktuellen Standard des Titels.

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SOURCES:Kinectic Games
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