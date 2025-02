Phasmophobia – Roadmap für Updates 2025 angekündigt, neuer Meilenstein erreicht

Für die Geisterjäger unter den Spielern heißt es also, sich auf ein aufregendes Jahr 2025 vorzubereiten – mit vielen neuen Funktionen und tiefgehenden Veränderungen im beliebten Horror-Erlebnis. Eindrücke aus der Early Access-Version gibt es ergänzend in unserem Review .

Ein weiteres Highlight ist das neue Medienqualitätssystem, das den Umgang mit Beweisen auf eine völlig neue Ebene hebt. Die erste Aufnahme eines jeden Medientyps wird nun als „Einzigartig“ markiert, was für Spieler eine große Belohnung in Form von Geld und XP bedeutet. Im Gegensatz dazu bringen „Duplikate“ nur geringfügige Belohnungen.

Kinetic Games hat die Roadmap für 2025 des kooperativen Psycho-Horrorspiels Phasmophobia veröffentlicht, das Spieler in das düstere Universum der Geisterjagd entführt. Dabei stehen nicht nur umfangreiche Überarbeitungen an, sondern auch neue Geisterjagd-Tools, saisonale Events und eine brandneue Karte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Konsolen-Version des Spiels bereits über zwei Millionen Mal verkauft wurde – und das nur 104 Tage nach der Veröffentlichung auf PlayStation 5, PlayStation VR2 und Xbox Series.

What do you think?