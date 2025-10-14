Phil Spencer verliert an Einfluss – Xbox Game Pass nicht mehr zu retten?

Microsoft steht mit Game Pass am Scheideweg. Die jüngste Preiserhöhung auf 30 US-Dollar für das neue „Ultimate“-Tier, das weiterhin Day-One-Spiele enthält, hat nicht nur für einen massiven Shitstorm gesorgt, sondern auch die Diskussion über die strategische Ausrichtung des gesamten Xbox-Geschäfts neu entfacht. Im Fokus steht insbesondere Phil Spencer, einst das Gesicht der Marke, scheint intern kaum noch Einfluss zu haben.
Vom Retter zum Repräsentanten
Spencer galt lange als der Mann, der Xbox nach dem desaströsen Start der Xbox One wieder auf Kurs brachte. Unter seiner Leitung wurde Game Pass eingeführt, damals ein cleverer Versuch, den stagnierenden Konsolenabsatz mit einem Abo-Modell zu kompensieren. Doch 2025/2026 sieht die Lage vollkommen anders aus.
Die jüngste Entscheidung, Day-One-Releases künftig nur noch im teuersten Abo-Tier anzubieten, wird allgemein als Signal gedeutet: Nicht die Spieler, sondern die Buchhalter haben das Sagen, wie im jüngsten Beitrag des Insiders Moore’s Law Is Dead diskutiert wird.
Laut internen Berichten soll Microsoft allein durch die Integration von Call of Duty in Game Pass mehrere Hundert Millionen Dollar Verlust gemacht haben, eine Summe, die offenbar zur Rechtfertigung der Preiserhöhung diente.
Das Problem: Diese Entscheidung wurde offensichtlich nicht aus der Xbox-Führung heraus getroffen, sondern von den „Suits“ in der Microsoft-Zentrale. Spencer selbst hatte noch im vergangenen Jahr öffentlich erklärt, dass man „den Markt nicht mit teuren Konsolen oder restriktiven Modellen erweitern“ könne. Nur ein Jahr später steht er an der Spitze einer Marke, die genau diesen Kurs fährt.
Mehr Spiele, weniger Kontrolle
Ironischerweise steht Microsoft inhaltlich gar nicht so schlecht da. Für 2026 sind zahlreiche Titel in Arbeit – von Fable über Avowed bis Halo – viele davon erscheinen allerdings auch auf PlayStation und PC. Strategisch mag das klug sein, um die Entwicklungskosten abzufedern, doch es untergräbt den Markenkern. Warum eine Xbox kaufen, wenn man dieselben Spiele anderswo bekommt?
Genau hier zeigt sich, wie wenig Spencer offenbar noch zu sagen hat. Der ursprüngliche Game-Pass-Gedanke – Xbox als Service mit Identität – weicht zunehmend einem Multiplattform-Fokus, der vor allem Aktionäre zufriedenstellt. Der Konsolenmarkt spielt für Microsoft nur noch eine Nebenrolle, Game Pass ist jetzt ein Produkt unter vielen, nicht länger das Herzstück einer Plattform.
Ein Rückzug mit Ansage
Viele Beobachter sprechen inzwischen offen von einer „Managed Decline“, also einem kontrollierten Rückzug aus dem klassischen Konsolengeschäft. Die Xbox wird nicht sterben, aber sie wird zu einem Vehikel, um Microsofts Inhalte in möglichst viele Ökosysteme zu drücken.
Spencer bleibt dabei das freundliche Gesicht nach außen, nicht mehr der strategische Entscheider. Sein Einfluss scheint ähnlich groß wie der von Steve Ballmer in Microsofts Cloud-Ära – offiziell präsent, faktisch irrelevant.
Ob Microsoft diesen Kurs irgendwann korrigiert, bleibt abzuwarten. Doch wer den Game Pass heute abonniert, unterstützt weniger eine Plattform als eine Unternehmensstrategie, die auf Monetarisierung statt Begeisterung setzt.
ich finde es so lustig, dass jetzt so getan wird, als wäre der arme philly ganz machtlos und könnte da nichts ändern.
entweder hatte er nie etwas groß zu melden und war nur das aushängeschild oder er macht das, was er immer gemacht hat … reden
seit ich das ganze verfolge, stellt sich phil spencer hin und erzählt uns einen von best time to play, best place to play, best times coming soon etc…
es war IMMER gerede. schon seit jahren frage ich mich, wer dem überhaupt noch glaubt.
permanent wurde vertröstet, hingehalten, versprochen etc…
die leute haben sich einfach nur mit dem gamepass abspeißen lassen anstatt sich qualitative umsetzhungen bestehender marken und neue marken einzufordern.
die breite masse ist aus gier auf den gamepass zug aufgesprungen und hat damit dazu beigetragen, dass die ganze marke xbox zerstört wurde, dass studios geschlossen wurden, dass die ganze qualität im gaming bereich abgenommen hat und ein kompletter verfall von wertebewusstsein stattgefunden hat
es ging nur noch darum, dass man für wenig geld viel inhalte bekommt. besitzen? – egal! spiele fertig? – egal! alles unfertig? -egal! alles voller dlc? -egal!
es war schon ein witz was mit gears 5 gemacht wurde, abgesehen davon, dass die reihe gear OF WAR heißt… dann halo infinite… beides grandiose marken die komplett durch den dreck gezogen wurden, hauptsache die online shops sind voll und man kann mit skins etc geld verdienen. trotzdem hat auch die presse top gewertet… bei spielen die alles entehren, mit füßen treten und hinter sich lassen, wofür die marken standen und weshalb sie groß geworden sind.
aus rare ist ein service game entwickler geworden. nichtmal ein jump´n run, ein action spiel, ein shooter… nein. sea of thieves was komplett kaputt und unfertig raus kam und dann immer weiter durchgezogen wurde, bis man dann auch dort micropayment reinbringen konnte
wegen forza horizon hat man forza gekillt, horizon wird immer mehr zum online game, bei dem massiv inhalte fehlen, wenn man alleine offline spielen möchte. dazu wird die qualität immer schlechter
crackdown 3 hätte mehr zeit gebraucht, scalebound wurde eingestellt, tenchu z hat nicht mal einen port bekommen
fable wurde fallen gelassen um jetzt als was zurück zu kommen? natürlich nachdem man die original entwickler geschlossen hatte.
project gotham racing existiert nicht mehr, perfect dark wurde eingestellt…
die list ist so lang. phil stellt sich seit jahren auf die bühne und was passiert ist, waren einfach nur mittelmäßige eigene spiele und studio käufe.
man könnte sagen, dass alles was gut ist an microsoft, fast nur noch von den dazugekauften studios kommt also bethesda, double fine etc…
wenn jetzt also jeman sagt, dass phil spencer keine kontroller mehr hat, frage ich mich, ob er die je hatte und wenn, welchen unterschied es macht, denn wenn er jemals etwas zu melden hatte, ist er am tot der xbox meiner komplett mitschuldig und hat alles schon seit der einführung des gamepass genau da hingesteuert, wo wir jetzt sind und das war von anfang an klar.