Phil Spencer verliert an Einfluss – Xbox Game Pass nicht mehr zu retten?

Microsoft steht mit Game Pass am Scheideweg. Die jüngste Preiserhöhung auf 30 US-Dollar für das neue „Ultimate“-Tier, das weiterhin Day-One-Spiele enthält, hat nicht nur für einen massiven Shitstorm gesorgt, sondern auch die Diskussion über die strategische Ausrichtung des gesamten Xbox-Geschäfts neu entfacht. Im Fokus steht insbesondere Phil Spencer, einst das Gesicht der Marke, scheint intern kaum noch Einfluss zu haben.

Vom Retter zum Repräsentanten

Spencer galt lange als der Mann, der Xbox nach dem desaströsen Start der Xbox One wieder auf Kurs brachte. Unter seiner Leitung wurde Game Pass eingeführt, damals ein cleverer Versuch, den stagnierenden Konsolenabsatz mit einem Abo-Modell zu kompensieren. Doch 2025/2026 sieht die Lage vollkommen anders aus.

Die jüngste Entscheidung, Day-One-Releases künftig nur noch im teuersten Abo-Tier anzubieten, wird allgemein als Signal gedeutet: Nicht die Spieler, sondern die Buchhalter haben das Sagen, wie im jüngsten Beitrag des Insiders Moore’s Law Is Dead diskutiert wird.

Laut internen Berichten soll Microsoft allein durch die Integration von Call of Duty in Game Pass mehrere Hundert Millionen Dollar Verlust gemacht haben, eine Summe, die offenbar zur Rechtfertigung der Preiserhöhung diente.

Das Problem: Diese Entscheidung wurde offensichtlich nicht aus der Xbox-Führung heraus getroffen, sondern von den „Suits“ in der Microsoft-Zentrale. Spencer selbst hatte noch im vergangenen Jahr öffentlich erklärt, dass man „den Markt nicht mit teuren Konsolen oder restriktiven Modellen erweitern“ könne. Nur ein Jahr später steht er an der Spitze einer Marke, die genau diesen Kurs fährt.

Mehr Spiele, weniger Kontrolle

Ironischerweise steht Microsoft inhaltlich gar nicht so schlecht da. Für 2026 sind zahlreiche Titel in Arbeit – von Fable über Avowed bis Halo – viele davon erscheinen allerdings auch auf PlayStation und PC. Strategisch mag das klug sein, um die Entwicklungskosten abzufedern, doch es untergräbt den Markenkern. Warum eine Xbox kaufen, wenn man dieselben Spiele anderswo bekommt?

Genau hier zeigt sich, wie wenig Spencer offenbar noch zu sagen hat. Der ursprüngliche Game-Pass-Gedanke – Xbox als Service mit Identität – weicht zunehmend einem Multiplattform-Fokus, der vor allem Aktionäre zufriedenstellt. Der Konsolenmarkt spielt für Microsoft nur noch eine Nebenrolle, Game Pass ist jetzt ein Produkt unter vielen, nicht länger das Herzstück einer Plattform.

Ein Rückzug mit Ansage

Viele Beobachter sprechen inzwischen offen von einer „Managed Decline“, also einem kontrollierten Rückzug aus dem klassischen Konsolengeschäft. Die Xbox wird nicht sterben, aber sie wird zu einem Vehikel, um Microsofts Inhalte in möglichst viele Ökosysteme zu drücken.

Spencer bleibt dabei das freundliche Gesicht nach außen, nicht mehr der strategische Entscheider. Sein Einfluss scheint ähnlich groß wie der von Steve Ballmer in Microsofts Cloud-Ära – offiziell präsent, faktisch irrelevant.

Ob Microsoft diesen Kurs irgendwann korrigiert, bleibt abzuwarten. Doch wer den Game Pass heute abonniert, unterstützt weniger eine Plattform als eine Unternehmensstrategie, die auf Monetarisierung statt Begeisterung setzt.