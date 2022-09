Philips The One – 65″ OLED TV für Gamer für 1034 EUR im Sale

Wer nach wie vor auf der Suche nach einem passenden TV für seine PS5 ist, der sollte sich aktuell einmal den Philips The One anschauen. Dieser ist aktuell in der 65″ Variante bei Media Markt im Sale.

Möglich macht dies die Club Tage Aktion, was den Preis des The One auf 1034 EUR drückt – für ein OLED Modell also ein echter Knaller. Einzige Voraussetzung für den Preis ist die kostenlose Mitgliedschaft im Media Markt Club, die man auch online abschließen kann.

Mit an Bord sind sämtliche Next-Gen Features wie HDMI 2.1, VRR, 4K UHD Auflösung, 120 Hz, Free-Sync, plus einige On-Board Features wie Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Filmmaker-Modus, Natural Motion, Wide Color Gamut 90 % DCI/P3 und CalMAN Ready.

Philips The One

Als besonderen Eyecatcher liefert Philips zudem Ambilight 3 mit dazu, inkl. integriertem Ambilight+Hue, Ambilight Musik, Spielmodus, Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Modus, AmbiWakeup, AmbiSleep, Ambilight Aurora und Ambilight Bootup Animation.

Ansonsten liefert man Dolby Atmos, KI-Sound, Clear Dialogue, NIGHT MODE, KI-Equalizer, Dolby-Bassverstärkung, Dolby-Lautstärkeregler, DTS Play-Fi (Multiroom-Audio), Personalisierung des Mimi-Sounds und Raumkalibrierung, um die wesentlichsten Specs zu erwähnen.

Die Club Tage Aktion geht nur noch bis zum morgigen Sonntag, weshalb man nicht allzu lange überlegen sollte. Das Angebot zum The One gibt es unter diesem Link.