Physint Casting-Leak: Details zu Story & Bösewicht

Ein aktueller Casting-Call für Hideo Kojimas Spionage-Projekt „Physint“ gibt erste handfeste Details zur Handlung preis und bestätigt einen Drehstart im Sommer 2026. Die Informationen lassen auf eine extrem spannungsgeladene Szenerie und einen Antagonisten schließen, der in die Fußstapfen von Mads Mikkelsens ikonischsten Rollen tritt.

Der Casting-Call für das Projekt mit dem Codenamen „Shimmer“ beschreibt eine zentrale Szene in einem entführten Bus, in der ein psychotischer Bösewicht mit deutschem Akzent die Hauptrolle spielt. Damit konkretisiert sich erstmals, in welche Richtung Kojimas Rückkehr zum Stealth-Genre nach der Metal-Gear-Ära gehen wird.

Die Entführung: Enge, Stress und ethnische Vielfalt

Die durchgesickerten Dokumente von Casting-Direktorin Mari Ueda (bekannt durch Death Stranding 2) suchen gezielt nach Darstellern für eine Sequenz in einem gekaperten Bus. Die Besetzungsliste ist bemerkenswert spezifisch:

Eine Mutter mit einem Neugeborenen (ein klassisches Kojima-Motiv für maximale emotionale Anspannung).

Fünf Teenager unterschiedlicher ethnischer Herkunft (darunter asiatisch, schwarz und kaukasisch).

Zwei weitere männliche Passagiere.

Diese Konstellation deutet auf ein klassisches „High-Stakes“-Szenario hin. Für Spieler bedeutet das: Kojima setzt offenbar wieder auf eine filmische Inszenierung, die den Fokus auf zivile Opfer und moralisches Gewicht legt – ein Element, das in modernen Stealth-Games oft zu kurz kommt.

Der Antagonist: „Hannibal“ mit deutschem Akzent

Besonders spannend ist die Beschreibung des Gegenspielers. Gesucht wird ein schlanker Charakter, der als „ruhig, intensiv und auf eine psychotische Weise selbstbewusst“ beschrieben wird. Die Casting-Notiz vergleicht ihn explizit mit Mads Mikkelsen in seiner Rolle als Hannibal Lecter, verlangt aber zusätzlich einen „deutschen Akzent“.

Dass Kojima nach dem Erfolg von Cliff Unger in Death Stranding erneut einen Charakter-Typus sucht, der diese unterkühlte Intensität mitbringt, ist eine klare Ansage an die Atmosphäre. Es wirkt fast so, als wolle er die Bedrohlichkeit eines Liquid Snake oder Revolver Ocelot in ein moderneres, noch realistischeres Gewand hüllen.

Der Drehstart für das Performance-Capturing ist für Juni 2026 angesetzt. Da Kojima bereits betonte, dass die Entwicklung von „Physint“ rund fünf bis sechs Jahre in Anspruch nehmen könnte, ist dieser frühe Casting-Prozess ein Zeichen dafür, dass die Vorproduktion abgeschlossen ist. Die Engine steht, das Skript ist fixiert – jetzt geht es an die „Hardware“ der menschlichen Emotionen.

Die Details klingen nach einem deutlich bodenständigeren Ansatz als die abgedrehten Sci-Fi-Elemente von Death Stranding. Ein entführter Bus als Setting erinnert an klassische Thriller und passt perfekt zu einem „Action Espionage“-Titel. Der Vergleich mit Mads Mikkelsen zeigt, dass Kojima keine Kompromisse bei der schauspielerischen Qualität eingehen will. Dennoch: Da der Dreh erst jetzt beginnt, sollten wir vor 2028 oder 2029 nicht mit einem Release rechnen. Der Hype ist berechtigt, erfordert aber einen sehr langen Atem.

Was haltet ihr von dem Setting? Bevorzugt ihr Kojima, wenn er reale Thriller-Szenarien wie eine Bus-Entführung nutzt, oder fehlen euch die völlig verrückten Übernatürlichkeits-Elemente?