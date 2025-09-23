Physint: Hideo Kojima zeigt erstes Poster und Cast für sein PS6-Spiel

Hideo Kojima hat im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums von Kojima Productions erste Details zu Physint vorgestellt – seinem nächsten großen Projekt, das direkt für die PlayStation 6 entwickelt wird. Nach dem Erfolg von Death Stranding 2: On the Beach wagt er damit die Rückkehr in das Spionage-Genre, das viele Fans seit Metal Gear Solid vermissen.

Noch gibt es kein Gameplay, kein Script und eigentlich auch kein Spiel. Was Kojima aber schon zeigt ist ein Poster mit einem Charakter in Trenchcoat und Maschinenpistole, der durch eine futuristische Stadt marschiert. Die Bildsprache erinnert sofort an Blade Runner. Dazu prangt der Satz: „Here comes the feeling.“

Cast: Erste Namen bestätigt

Auch wenn die Hauptrolle noch nicht feststeht, während des Schauspielerstreiks 2023 konnte Kojima niemanden verpflichten, gibt es schon erste Namen im Cast. Bestätigt sind:

Charlee Fraser (Furiosa), die wohl eine Nebenrolle ähnlich wie Fragile in Death Stranding übernehmen könnte.

(Furiosa), die wohl eine Nebenrolle ähnlich wie Fragile in Death Stranding übernehmen könnte. Ma Dong-seok alias Don Lee (Train to Busan, Eternals).

alias Don Lee (Train to Busan, Eternals). Minami Hamabe (Godzilla Minus One).

Wer der Protagonist wird, bleibt offen. Viel spekuliert wird über eine mögliche Zusammenarbeit mit Robert Pattinson, zu dem Kojima seit einiger Zeit engen Kontakt pflegt. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.

Physint

Spiel oder Film? Wahrscheinlich beides

Kojima bezeichnet Physint als „Hybrid aus Videospiel und Film“. Wie genau das aussehen soll, ist völlig unklar. Dass er Grenzen verschwimmen lassen will, ist aber typisch Kojima. Fest steht: Bevor Physint in die Produktion geht, erscheint noch OD, sein Xbox-Horrorprojekt.

Ein Release von Physint dürfte frühestens Ende der 2020er oder sogar Anfang der 2030er erfolgen. Selbst der Titel ist noch ein Arbeitstitel, es kann sich also noch einiges ändern.

Aktuell ist Physint vor allem eins: eine Idee. Ein Poster und ein paar Namen wecken zwar die Neugier, doch ein echtes Spiel existiert noch nicht. Wer jetzt schon mit Gameplay rechnet, sollte die Erwartungen bremsen. Trotzdem: Wenn jemand den Spagat zwischen Film und Spiel hinbekommt, dann Kojima. Aber bis wir das wirklich beurteilen können, werden noch viele Jahre ins Land gehen.