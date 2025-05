Physint: Kojimas nächster Meilenstein – und warum wir uns bis 2030 gedulden müssen

Während Death Stranding 2: On the Beach sich mit wehenden Haaren dem Blockbuster-Thron 2025 nähert, steht schon das nächste Mammutprojekt in den Startlöchern – allerdings sehr, sehr weit hinten. Physint, Kojimas mysteriöser Ausflug zurück in die Welt des Stealth-Action-Genres, wird aktuell in Zusammenarbeit mit Sony entwickelt, hat aber einen langen Weg vor sich. Wie lang genau? Kojima selbst spricht von „fünf oder sechs Jahren“.

In einem subtilen Teaservideo auf X, gepostet von Kojimas langjähriger Assistentin Ayako Terashima, blättert der Game Designer in einem Interview mit Le Film Français. Der neugierige ResetEra-Nutzer Red Kong XIX übersetzte den entsprechenden Abschnitt: Kojima arbeite zwar mit Hochdruck an Physint, aber ein Release sei nicht vor 2030 zu erwarten. Der Grund? Produktionshürden durch den SAG-AFTRA-Streik, ein voller Terminkalender – und womöglich auch ein geheimer Wunsch.

Mehr als nur ein Spiel – oder vielleicht sein Letztes?

Kojima zeigt sich im Interview ungewohnt reflektiert: „Ich bin in die Jahre gekommen und möchte es lieber tun, solange ich noch jung bin.“ Gemeint ist damit nicht etwa Physint, sondern ein mögliches Debüt als Filmregisseur. Das Spiel könnte also nicht nur sein nächstes großes Werk werden, sondern auch das letzte in der Form, wie wir es kennen.

Was genau Physint werden soll, bleibt Spekulation. Gerüchte sprechen von einem spirituellen Nachfolger zu Metal Gear Solid, angereichert mit narrativen Innovationen à la Death Stranding. Technisch könnte es bereits auf die nächste Konsolengeneration zielen – also die PlayStation 6. Der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang, oder den letzten Akt?

Warten auf den Schatten

Kojimas Rückkehr zum Stealth-Genre hat alles, was einen Hype-Zug befeuert: ein legendärer Entwickler, ein ungewisses, aber verheißungsvolles Konzept und eine epische Entwicklungsdauer. Physint ist noch weit entfernt – aber genau das macht es so faszinierend. Der Schatten des Spiels wirft sich bereits jetzt auf eine Zukunft, die wir noch gar nicht kennen. Und wenn es jemand schafft, diesen Schatten mit Leben zu füllen, dann ist es Hideo Kojima.

In diesem Zusammenhang ist auch ein Foto von Hideo Kojima auf X spannend, der eine mögliche Zusammenarbeit mit Robert Pattinson andeutet. Ob es sich dabei um einen Film oder das nächste Spiel handelt, ist derzeit komplett offen.