Physint: Kojimas Spionage-Comeback ensteht aus diesem Grund

Während die Gaming-Welt dem Release von Death Stranding 2: On the Beach am 26. Juni entgegenfiebert, blickt Hideo Kojima bereits über den Horizont hinaus. Sein nächstes Projekt hört auf den Namen Physint – ein Name, der bereits jetzt für Aufregung sorgt, obwohl der Release laut Kojimas Team noch Jahre entfernt ist. Doch Physint ist mehr als nur ein weiteres Spiel: Es ist eine Antwort. Eine Antwort auf das, was Fans seit Jahren fordern – und was Kojima lange Zeit vermeiden wollte.

Zwischen Fiebertraum und Fanverlangen

Die Idee zu Physint entstand nicht im Rahmen eines geplanten Brainstormings oder einer typischen Kreativsitzung – sondern während einer Krankheit. Kojima, während der Covid-19-Pandemie gesundheitlich angeschlagen, begann zu reflektieren. In dieser verletzlichen Phase wurde ihm klar: Die Stimmen seiner Fans, die ihn beinahe täglich um ein neues Metal Gear-ähnliches Spiel baten, waren nicht zu ignorieren.

„Ich hatte viele neue Ideen. Aber als ich krank war, wurde mir bewusst, wie sehr sich die Menschen ein Spiel wie Metal Gear von mir wünschen“, erklärte Kojima gegenüber dem Edge Magazine. Der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Und so kehrte er zurück zu jenem Genre, das ihn einst zur Legende machte – dem Spionage-Actionspiel.

Spiel oder Film? Kojimas neues Hybriderlebnis

Doch wer jetzt glaubt, Physint werde einfach ein neues Metal Gear Solid mit anderem Namen, verkennt Kojimas Ambitionen. In Zusammenarbeit mit Sony entsteht ein multimediales Werk, das laut Kojima „die Grenzen zwischen Videospiel und Film“ auflösen soll. Die Rede ist von einer Kombination aus Top-Technologie, internationalem Talent und cineastischer Präsentation. Sounddesign, Schauspiel, Mode – all das soll einfließen, um Physint zu einer neuen Form interaktiver Erzählung zu machen.

Und trotzdem ist die nostalgische DNA unverkennbar. Kojima will Fans geben, was sie sich wünschen – aber auf seine Weise. Kein Remake, kein billiger Nachbau, sondern eine Evolution. Die Vergangenheit ist die Inspiration, nicht der Bauplan.

Geduld ist gefragt

Bis es so weit ist, braucht es jedoch noch viel Geduld. Kojimas Assistentin Ayako Terashima sprach von einem Release in „fünf bis sechs Jahren“. Erst nach Death Stranding 2 und dem mysteriösen Horrortitel OD wird die Produktion von Physint richtig Fahrt aufnehmen. Aber wie wir Kojima kennen, ist das Warten Teil des Spiels – und am Ende meistens verdammt lohnenswert.