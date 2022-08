Pile of Shame – Zahl der ungenutzten Spiele erschreckend hoch

„Unter den Videospiel-Enthusiasten in Deutschland gibt es allerdings auch vorbildliche Zocker, die bereits jedes Spiel in ihrer Bibliothek gezockt haben und sich nur nach und nach neue Games zulegen. Der Großteil der Gamer in Deutschland kann diese Disziplin allerdings nicht vorweisen und hortet vor allem wegen häufiger Sale-Aktionen (bspw. Steam-Sale) weiter munter Videospiele.“

Auf der einen Seite wird sich beklagt, dass Spiele immer teurer werden, auf der anderen Seite werden diese gekauft und dann einfach liegengelassen. Diesen Anteil misst der Pile of Shame, der in Deutschland erschreckend hoch ist.

