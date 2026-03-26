Pinocchio trifft RoboCop: Warum Artificial Detective mehr als nur Sci-Fi-Noir ist

Mit einem beeindruckenden Trailer beim Xbox Partner Preview hat das Indie-Studio Vivix sein Debüt „Artificial Detective“ enthüllt. Hinter der schicken Fassade aus Art-déco und Neon steckt ein Team aus Branchen-Veteranen, das eine emotionale Geschichte über Maschinen mit menschlichen Sehnsüchten erzählt.

„Artificial Detective“ ist ein Action-Adventure, das eine dystopische Roboter-Stadt mit einem ungewöhnlichen Trio aus einem Detektiv-Bot, einem Mädchen und einem Robohund erkundet. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Stealth, physikbasierten Kämpfen und tiefgreifenden Ermittlungsmechaniken in einer Welt namens Conglomerate North.

Die Rückkehr des „Decopunk“

Die Spielwelt von „Artificial Detective“ ist die zentrale Säule der Ankündigung. Conglomerate North ist nicht einfach nur eine weitere Cyberpunk-Stadt, sondern folgt der Ästhetik des Art-déco der 1930er Jahre – ein Stil, den die Entwickler als „Decopunk“ bezeichnen. Dass das Team Erfahrung von Projekten wie „Control“, „Dead Space“ und „Love, Death & Robots“ mitbringt, sieht man jedem Frame an. Die vertikale Struktur der Stadt mit ihren schwebenden Bahnen und verlassen Distrikten wirkt organisch und bedrohlich zugleich.

Im Zentrum steht AD 2846, ein Roboter-Detektiv, der sich für eine Art modernen Pinocchio hält und davon träumt, menschlich zu sein. Ihm zur Seite stehen:

Mowgli: Ein Menschenkind, das von Maschinen aufgezogen wurde und glaubt, selbst ein Roboter zu sein. Sie fungiert als Tech-Expertin für Upgrades und Hacking.

Ein Menschenkind, das von Maschinen aufgezogen wurde und glaubt, selbst ein Roboter zu sein. Sie fungiert als Tech-Expertin für Upgrades und Hacking. D.A.W.G.: Ein schwer bewaffneter Robohund, der für die „brutale Gewalt“ zuständig ist, aber auch als mobiles Inventar und Scanner dient.

Die Charakterentwicklung ist direkt an das Gameplay gekoppelt. Statt klassischem XP-Grind schaltet ihr neue Fähigkeiten durch die Vertiefung der Beziehung zu euren Gefährten frei. Das erinnert an das Buddy-System aus „The Last of Us“, wirkt hier aber durch die mechanischen Komponenten von Mowgli und D.A.W.G. deutlich systemischer.

Ermittlung statt Dauerfeuer

Obwohl der Trailer Action zeigt, betont CEO Ilya Kuzyuk, dass AD 2846 kein Superheld ist. Er nutzt einen Taser, aber Munition ist rar. Das Gameplay zwingt uns zum Improvisieren: Fallen stellen, die Umgebung unter Strom setzen oder Gegner hacken. Der Detektiv-Aspekt wird durch Flashbacks gelöst. Wenn ihr Hinweise findet, schaltet ihr Erinnerungsfragmente frei, die euch denselben Ort Jahrzehnte früher zeigen – ein cleverer Kniff, um die Lore der verschwundenen Menschheit direkt spielerisch zu erleben.

„Artificial Detective“ sieht verdammt gut aus, fast zu gut für ein kleines Team. Doch die klare Fokussierung auf eine lineare, dichte Story-Erfahrung statt einer generischen Open World lässt hoffen, dass Vivix sich nicht übernimmt. Die Mischung aus Stealth-Taktik und der emotionalen „Pinocchio-Mowgli“-Dynamik könnte genau die Frische liefern, die dem Genre oft fehlt. Die Messlatte für die Atmosphäre liegt nach diesem Trailer jedenfalls extrem hoch.

Glaubt ihr, dass das Buddy-System mit Robohund und Technik-Kind genug spielerische Tiefe bietet, oder fürchtet ihr, dass die Ermittlungsarbeit hinter der Action untergeht?