PIONER entfesselt die Apokalypse: Neuer Trailer zeigt packende MMO-Action

Was kommt heraus, wenn man sowjetische Mysterien, eine zerstörte Welt und MMO-Shooter-Elemente in einen Mixer wirft? Genau: PIONER. GFA Games hat gestern während der OTK Games Expo einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der nicht nur das Arsenal an Knarren, sondern auch die Ambitionen des Projekts klar auf den Tisch legt. Die zerstörte Insel Tartarus, Heimat des Spiels, präsentiert sich dabei als tödlicher Spielplatz voller Fraktionen, Monstrositäten und PvP-Chaos.

Der Trailer gewährt erstmals tiefere Einblicke in das Zusammenspiel von Koop- und Wettkampfmodi. Egal ob du dich durch PvE-Missionen kämpfst oder dich im PvP gegen andere Spieler behauptest – PIONER legt Wert auf Dynamik. Hinzu kommen unterschiedliche Biome, die von verfallenen Städten bis zu unheilvollen Sümpfen reichen und mehr bieten als nur hübsche Kulisse: Sie beeinflussen das Gameplay spürbar.

Die Open Beta ist für diesen Sommer angesetzt, ein PC-Release folgt 2025. Konsolenspieler müssen sich noch etwas gedulden – aber was ist schon Zeit, wenn die Apokalypse ruft?