PIONER: Neuer Trailer zeigt, wie rau die Insel wirklich ist

Pioner erscheint am 16. Dezember zunächst im Steam Early Access. Der neue Trailer zeigt die raue Insel, Sowjet-Atmosphäre und die Besonderheiten der Deluxe-Edition.

Lukas Neumann
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de
GFA Games zeigt einen neuen Trailer zu ihrem postapokalyptischer MMO-Shooter PIONER, der am 16. Dezember zunächst im Steam Early Access startet. Das Projekt hat inzwischen die Marke von 500.000 Wishlists knackt, ein deutliches Zeichen dafür, wie stark das Interesse an diesem ungewöhnlich bodenständigen MMO-Shooter wächst.

Der neue Trailer liefert einen dichten Eindruck davon, was Spieler erwartet: eine verlassene, postapokalyptische Insel, geprägt von sowjetischer Architektur, verfallenen Industrieanlagen und bedrohlicher Stille. Alles wirkt bewusst »unpoliert« – mehr Stalker-Vibes als typisches MMO-Gewusel. Genau das könnte der Reiz sein.

Die Konsolenfassungen für PS5 und Xbox sollen später folgen, daher liegt der Fokus aktuell klar auf PC-Spielern. Am Ende bleibt die Frage: Kann PIONER die Balance zwischen harter Immersion und MMO-Alltag wirklich halten? Der Trailer macht zumindest Lust, es herauszufinden.

