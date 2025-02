Piratenkönig Samoa Joe im neuen Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii-Trailer

Ein neuer Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wurde veröffentlicht, und er bringt eine aufregende Neuigkeit: Der Piratenkönig Raymond Law wird von AEW-Profiwrestler Samoa Joe verkörpert. Im Trailer gewährt der Charakter einen ersten Einblick in die bevorstehenden Abenteuer von Goro Majima und seiner Crew.

Das Action-Abenteuer setzt die Geschichte von Majima fort, ein Jahr nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth. Auf einer abgelegenen Insel ohne Erinnerung an seine Identität, begibt sich Majima auf eine Reise über den Ozean – begleitet von einem Jungen namens Noah. Beide werden in einen gefährlichen Konflikt um einen legendären Schatz verwickelt.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 21. Februar 2025.