PixARK: Terracrypt DLC bringt 12 Biome und Automatisierung

Snail Games erweitert das Voxel-Survival-Spiel PixARK mit „Terracrypt“ um das erste kostenpflichtige Premium-DLC, das zeitnah auf Steam startet und in den Folgemonaten mit Versionsparität für Konsolen erscheint.

Das voxelbasierte Sandbox-Spin-off der ARK-Serie verlässt mit der Erweiterung die Oberfläche. Snail Games setzt bei diesem kostenpflichtigen Add-on auf ein rein unterirdisches Szenario, das die vertikale Erkundung in den Fokus rückt. Ein konkretes Release-Datum oder einen Verkaufspreis nennt das Studio bisher nicht.

12 neue Biome und genetische Modifikation

Der DLC strukturiert das neue Untergrund-Szenario in zwölf separate, unterirdische Biome. Jede dieser Zonen verfügt über eigene Umweltbedingungen, spezifische Gefahrenquellen und angepasste Survival-Regeln. Spieler müssen sich durch diese Schichten nach unten arbeiten. Flucht nach oben ausgeschlossen.

Zusätzlich integriert die Erweiterung elf neue Kreaturenarten und neue Fraktionen in das Spielsystem. Technologisch verschiebt sich der Schwerpunkt Richtung Automatisierung und Bio-Engineering. Spieler erhalten Zugriff auf automatisierte Produktionsketten, die Ressourcen im Hintergrund verarbeiten, während die Erkundung tieferer Schichten läuft. Über genetische Modifikationen lassen sich zudem eigene Kreaturen züchten und neue Pflanzenarten kultivieren. Das erweitert das bisherige Bausystem um biologische Komponenten.

Kostenlose Komfort-Updates für das Basisspiel

Parallel zum DLC liefert Snail Games ein grundlegendes System-Update für alle Besitzer des Basisspiels aus. Diese Aktualisierungen betreffen vor allem das Interface und das Qualitätsmanagement im Gameplay. Im Singleplayer-Modus ist das Speichern ab sofort zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich. Das eliminiert erzwungene Sessions.

Zudem erlaubt das Inventarsystem nun den direkten Zugriff auf Lagerbehälter in der näheren Umgebung, ohne dass Gegenstände manuell entnommen werden müssen. Der Kreaturen-Scanner wurde ebenfalls überarbeitet. Er liefert detailliertere Daten und verfügt über eine integrierte Tracking-Funktion. Exklusiv für Käufer des Terracrypt-DLCs wird außerdem das Engramm-Interface für das Crafting-System neu strukturiert.

Die Einführung von Automatisierung und Gen-Modifikation holt Gameplay-Elemente ab, die im Hauptspiel bisher fehlten. Wichtig für Konsolenspieler ist das Versprechen der Versionsparität in den Folgemonaten. PixARK kränkelte in der Vergangenheit oft an verzögerten Updates auf PlayStation und Xbox.