Planet Coaster 2 feiert Geburtstag und bekommt ein interaktives Fahrgeschäft

Planet Coaster 2 ist ein Jahr alt und in dieser Zeit hat Entwickler Frontier nicht nur etliche Bugs ausgebügelt, sondern auch sieben große, kostenlose Updates geliefert – von neuen Achterbahnen bis zu hunderten Deko-Objekten. Viele dieser Features entstanden direkt aus dem Spieler-Feedback.

Neben den Gratis-Inhalten gab’s natürlich auch neue DLCs, darunter das jüngste Zauberpaket, das fünf neue Fahrgeschäfte und ein magisches Design ins Spiel bringt. Wer also seine Parkgäste mit Zaubertricks statt Zuckerwatte beeindrucken will, bekommt reichlich Material an die Hand.

Neues Highlight: Das interaktive Schieß-Fahrgeschäft

Zum Geburtstag legt Frontier jetzt noch einen echten Klassiker nach: das interaktive Schieß-Fahrgeschäft. Fans des ersten Planet Coaster dürften hier nostalgische Gefühle bekommen, denn das Ride kehrt nicht nur in modernisierter Form zurück, sondern wird auch verbessert.

Hier können Gäste (und ihr selbst) auf einer Schienenbahn Ziele abschießen und Highscores knacken. Das Ganze funktioniert mit einem Punktesystem, das perfekt zu den Wettbewerbselementen des Spiels passt. Das neue Blueprint „Kopfgeldjäger“ liefert dazu direkt eine fertige Western-Kulisse mit Banditen und Revolverhelden, inklusive animierter Zielscheiben, kleiner und großer Trefferobjekte und typischer Western-Musik.

Die Mechanik ist flexibel genug, um eigene Szenarien zu bauen. Wer also lieber im Sci-Fi-Stil auf Roboter feuern will, kann das tun. Frontier liefert nicht nur das Fahrgeschäft, sondern auch alle Zielobjekte als eigenständige Szenerie-Elemente, um damit ganze Themenwelten zu erschaffen.

Frontier bleibt dran

Laut Entwickler ist das nur der Anfang. Auch 2026 soll Planet Coaster 2 weiter ausgebaut werden, mit neuen Features, Attraktionen und hoffentlich weiteren Gratis-Updates. Frontier hält sich mit Details noch zurück, aber nach dem bisherigen Support darf man optimistisch sein.

Ein Jahr nach Release steht Planet Coaster 2 da, wo viele Live-Service-Spiele gerne wären: stabil, vielseitig und voll mit kostenlosen Inhalten. Das neue Schieß-Fahrgeschäft ist ein schöner Fanservice und zeigt, dass Frontier nicht nur an DLCs denkt, sondern an langfristige Spielerbindung.