Planet Coaster 2: Free Update 11 bringt Wartezeiten-Schilder, On-Ride-Fotos und neue Snack-Buden

Frontier Developments veröffentlicht am 19. August das kostenlose Update 11 für „Planet Coaster 2“ auf allen Plattformen. Mit an Bord sind lang gewünschte Community-Features wie dynamische Wartezeiten-Anzeigen, On-Ride-Kameras für Wasserbahnen und fünf neue Food-Stände.

Am 19. August schraubt Frontier wieder an unserem Park-Management. Das kostenlose Update 11 liefert genau an den Stellen nach, an denen die Community zuletzt lautstark Feedback gegeben hat.

Kameras für Wildwasserbahnen und detaillierte Wartezeiten

On-Ride-Fotos bleiben ab sofort nicht mehr nur Achterbahnen vorbehalten. Die Kameras wandern jetzt auch an Tracked Rides und Wasserbahnen. Wer die Linsen strategisch klug an Steilfahrten platziert, zieht den Gästen mit hochqualitativen Schnappschüssen das Geld aus der Tasche. Reine Abzocke? Eben nicht. Es bringt echte Marge für den Park.

Richtig stark für den Feinschliff sind die neuen Wartezeiten-Schilder. Die Schilder berechnen die durchschnittliche Schlange in Echtzeit und lassen sich sowohl an Standard- als auch an Prioritäts-Cues koppeln. Ihr könnt fertige Blueprints verbauen oder die Anzeigen komplett selbst aus dem Boden stampfen. Ein Feature, das in jedem realen Freizeitpark steht. Endlich auch bei uns.

Snack-Nachschub für hungrige Gäste

Auch beim Food-Angebot legen die Entwickler nach. Fünf neue Concession Counter ziehen in die Parks ein. Eure Besucher verdrücken künftig Popcorn, Zuckerwatte, Corn Dogs, Pommes und Donuts. Das sorgt für die nötige kulinarische Vielfalt auf den Wegen.

Neben den neuen Objekten stecken im Update die üblichen Bugfixes und Optimierungen, die das Parkleben runder machen sollen. Die kompletten Patch Notes folgen direkt zum Release auf der offiziellen Website.

Update 11 liefert keine monumentale Park-Revolution, schließt aber spürbare Lücken im Baukasten. Die Wartezeiten-Schilder bringen echten Mehrwert für Detailverliebte, und mehr Snack-Varianz schadet nie. Solider Gratis-Service.

Baut ihr euch die Wartezeiten-Schilder aus Custom-Teilen komplett selbst zusammen oder greift ihr lieber direkt zu den vorgefertigten Blueprints?