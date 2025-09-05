Planet Coaster 2: Frontier verspricht „Magie“ – steckt mehr dahinter als nur ein Teaser?

Frontier Developments hat einen neuen Teaser zu Planet Coaster 2 veröffentlicht, und dabei einen Begriff betont, der die Community sofort triggert: Magie. „Bring a little magic to your park“, heißt es im Trailer. Ein netter Marketing-Satz? Oder doch ein Hinweis auf etwas Größeres?

Magie im Freizeitpark

Mehr Fahrgeschäfte und kreative Tools sind gesetzt, das zeigt der Teaser deutlich. Doch Frontier wählt Worte mit Bedacht, und in der Vergangenheit hatten solche Hinweise öfter Substanz. Schon im Vorgänger gab es spezielle DLCs, etwa das Ghostbusters-Paket, das mehr war als nur Deko: Rides, Animatronics und sogar Missionen waren inklusive.

Genau hier setzt die Spekulation an: Mit dem Zauber-Begriff im Kopf denken viele Spieler sofort an Harry Potter. Ein mögliches Hogwarts Legacy-Crossover würde perfekt in die Reihe passen und Frontier hätte mit ähnlichen Lizenz-Connections aus früheren Projekten auch Erfahrung darin. Bestätigt ist nichts – Frontier hält sich bewusst bedeckt.

Was wirklich wahrscheinlich ist

So cool ein offizieller Harry Potter-DLC wäre: Wahrscheinlicher ist ein klassisches „Magie-Themenpaket“, wie es Frontier auch in Planet Coaster 1 umgesetzt hat. Neue Deko-Sets, Attraktionen mit Zauberflair und passende Animatronics, das wäre zumindest der naheliegende Schritt zum Start. Ob es mehr wird, zeigt sich am 09. September.

Frontier spielt mit den Erwartungen und streut bewusst ein bisschen „Magie“ in den Teaser. Ob dahinter wirklich ein großes Franchise steckt oder nur ein cleverer Themen-DLC, bleibt offen. Planet Coaster 2 wird größer und vielseitiger, und die Premiere könnte mehr Antworten liefern, als der Trailer gerade verrät.

Das neue Update 7 mit neuen Bau-Toolkits, einem Challenge-Mode und mehr ist bereits verfügbar.