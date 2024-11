Planet Coaster 2 – Im Launch-Trailer geht’s wild auf und ab

Planet Coaster 2 baut auf dem gefeierten Original von 2016 auf, bringt jedoch zahlreiche Neuerungen mit sich: darunter Wasserparks, ein optimiertes Pfadsystem sowie eine riesige Auswahl an neuen Objekten und Dekorationen. Besonders spannend: Mit dem plattformübergreifenden Multiplayer-Modus können Spieler gemeinsam an ihren Parks arbeiten.

What do you think?