Planet Coaster 2: Sorcery Pack bringt Magie in deinen Park

Magie trifft auf Achterbahn – Frontier Development erweitert Planet Coaster 2 mit dem Sorcery Pack und liefert damit ein neues Themen-Set, das Parkbauer kreativ fordern und optisch einiges hermachen dürfte. Für 12,99 Euro gibt’s fünf neue Fahrgeschäfte und ein ganzes Arsenal an Szenerie-Elementen, die deine Parks in ein Reich voller Zauber, gotischer Türme und mystischer Effekte verwandeln.

Fünf neue Fahrgeschäfte für mehr Abwechslung

Das Herzstück sind die fünf Attraktionen – vom LSM Raid Coaster, der mit magnetischem Antrieb für ordentlich Geschwindigkeit sorgt, bis zum Flying Theatre, das mehr auf Immersion und Panorama setzt. Dazu kommen drei weitere Rides, die von der klassischen Themenfahrt bis hin zu thrilligen Konzepten reichen. Alle sind vollständig anpassbar und lassen sich in bestehende Parklayouts einbauen, ohne wie Fremdkörper zu wirken.

Neben den Rides bringt das Paket Hunderte neue Szenerieelemente – Burgtürme, Gassen, Wasserspeier, pulsierende Runen und jede Menge gotische Architektur. Besonders auffällig ist die Detailverliebtheit, einschließlich leuchtende Siegel, flackernde Lichteffekte und animierte Objekte geben dem Ganzen eine dichte Atmosphäre. Für Bastler ist das genau das richtige Futter, um komplett neue Themenwelten zu bauen oder bestehende Parks um einen mystischen Bereich zu erweitern.

Neuer Charakter: Vesper

Als Bindeglied taucht Vesper auf, eine magische Figur, die Spieler durch diese neue Themenwelt begleitet. Ob das mehr als eine optische Dreingabe ist, bleibt abzuwarten, doch schon rein visuell passt die Figur mit Gewand, Stab und Spitzhut nahtlos ins Setting.

Für knapp 13 Euro liefert das Zauberpaket soliden Content. Fünf Rides plus ein umfangreicher Satz an Szenerie-Objekten – das ist fair bepreist und dürfte vor allem kreative Parkbauer ansprechen. Wer mit den bisherigen DLCs zufrieden war, bekommt hier den nächsten logischen Schritt. Wer eher auf neue Management-Features oder spielmechanische Tiefe hofft, wird allerdings weiter warten müssen.

Das Sorcery Pack ist ab dem 16. September verfügbar.