Planet Coaster 2 Update 7 – Neues Bau-Toolkit, Challenge Mode und mehr

Planet Coaster 2 bekommt mit Update 7 frischen Wind. Frontier liefert am 16. September das nächste große Gratis-Update, das vor allem kreativen Parkbau erleichtert und neue Herausforderungen einführt. Ich habe mir die wichtigsten Neuerungen angeschaut und erkläre, was für Spieler wirklich relevant ist.

Mehr Kontrolle beim Bau

Das zentrale Highlight von Update 7 ist die dreiachsige Raster-Rotation für Gebäude. Endlich könnt ihr Strukturen nicht nur drehen, sondern auch kippen und neigen – das gibt euren Parks einen deutlich individuelleren Look. Über die Schaltfläche „Drehung zurücksetzen“ stellt ihr Objekte zukünftig jederzeit wieder in die Standardausrichtung. Dazu gibt’s jetzt Gebäudeinfos direkt während des Editierens, sodass ihr sofort seht, was ihr verändert.

Auch die Wege bekommen ein Upgrade. Eine neue Terrainstil-Option passt Wege automatisch an die Landschaft an. Gerade Linien mit spitzen oder runden Ecken sind jetzt ebenfalls möglich – für mich persönlich das beste Upgrade, um einen stimmigen Park zu erschaffen. Außerdem lassen sich farbliche Anpassungen für alle Weg-Materialien vornehmen. Wer auf bewegliche Objekte steht, darf sich außerdem auf die radiale Plattform freuen, die sich um ihren Mittelpunkt dreht, quasi ein analoger Joystick für eure Szenerie.

Challenge Mode: Action für strategische Köpfe

Neu ist der Herausforderungsmodus. Hier erhaltet ihr regelmäßig Aufgaben, die ihr annehmen oder ablehnen könnt. Mit jeder Herausforderung steigt die Schwierigkeit, gleichzeitig winken finanzielle Belohnungen, um eure Parks kontinuierlich zu verbessern. Ihr könnt den Modus in Sandbox-Biomen oder Karriere-Karten spielen und euren Park später problemlos in einen Sandbox-Park umwandeln.

Update 7 ist kein kosmetisches Mini-Update, sondern liefert echten Mehrwert und praktische Features für Spieler, die mehr aus ihrem Park herausholen wollen. Besonders die neuen Bauwerkzeuge und der Challenge Mode sorgen für mehr Flexibilität und Langzeitmotivation. Frontier liefert damit ein rundes Update, ohne dass man sich als Spieler bevormundet fühlt.

Wer Planet Coaster 2 ernsthaft spielt, sollte Update 7 definitiv einplanen – die Änderungen machen den Bauprozess einfacher, kreativer und strategischer.