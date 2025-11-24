Planet Coaster 2 Update #8: Festliche Stimmung, neue Wettereffekte ab Dezember

Hayo Parkmanager! Die Temperaturen in Planet Coaster 2 sinken langsam, passend dazu liefert Frontier Developments am 4. Dezember Update #8 mit neuen Features, die eure Parks winterfit machen. Schnee, Gewitter, festliche Dekorationen und Verbesserungen im Management sorgen dafür, dass der Jahresendspurt richtig Spaß macht.

Neues Wetter für echte Herausforderungen

Die wohl auffälligste Neuerung ist das Wetter. Schnee hält Einzug in eure Parks, was nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch praktische Folgen hat. Pools können zufrieren, Gäste frieren, und die neuen Bedürfnisse nach Wärme oder Sonnenschutz verändern eure Planung.

Gewitter bringen zusätzlich Spannung ins Spiel – Blitze können Gebäude treffen oder Fahrgeschäfte lahmlegen. Frontier hat hier die Gästebedürfnisse clever erweitert, denn Besucher reagieren jetzt realistischer auf Hitze, Kälte und Regen. Das bringt frischen Schwung in die strategische Parkplanung und macht Heatmaps noch relevanter.

Festliche Szenerie und Baupläne

Update #8 holt auch die beliebte festliche Dekoration zurück. Neue Gebäudeteile, Animatronik und Beschilderung lassen die Parks in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Dazu kommen zurückkehrende Baupläne aus den klassischen Themen Märchen, Piraten, Western, Sci-Fi und festlich, plus zehn neue Designs für bestehende Fahrgeschäfte. Das gibt kreativen Spielern mehr Optionen, ohne dass die Übersicht verloren geht.

Planet Coaster 2: Schnee, Gewitter und festliche Parks ab Update 8 am 4. Dezember

Frontier hat nicht nur optisch nachgelegt, sondern auch an der Verwaltungsschraube gedreht. Service-Einrichtungen, Ticketpreise und Szeneriebewertungen wurden angepasst. Die Heatmaps bieten jetzt bessere Einblicke in Besucherströme, und beliebte Achterbahnen wurden überarbeitet, um reibungslos zu laufen. Bugfixes und kleine Verbesserungen runden das Update ab, nichts Weltbewegendes, aber alles zusammen sorgt für ein rundes Gesamtpaket.

Update #8 macht Planet Coaster 2 festlich, strategisch fordernder und optisch abwechslungsreicher. Wer gerne Parks plant, neue Designs ausprobiert oder einfach winterliche Stimmung genießen will, findet hier genau das Richtige. Frontier liefert solide Arbeit ab, keine großen Revolutionen, aber jede Menge Spaß für Fans.