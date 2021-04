Planet Coaster: Console Edition erhält das Ghostbusters-Theme Pack

Es gibt Nachschub für alle ambitionierten Themen-Park Bauer in Planet Coaster: Console Edition, die sich in dieser Woche auf das Ghostbusters-Theme und das Studio Pack freuen können – der ultimative Liebesbrief zum Erfolgsfilm.

Das Ghostbusters-Theme Pack umfasst unter anderem die herausragenden Gesangstalente von Dan Aykroyd und William Atherton in einem brandneuen, von Geschichten geprägten Szenario. Dazu gibt es authentische Szenen in Hülle und Fülle, Soundeffekte direkt aus dem Original von 1984, darunter vom ECTO-1, Slimer, Stay Puft Marshmallow Man, dem Ghostbusters-Hauptquartier und Spook Central, sowie alles, was Spieler brauchen, um einen unheimlich guten Park zu kreieren.

Mit einer Auswahl neuer Blaupausen, einer Vielzahl von Baumaterialien und einer brandneuen Flat Ride und Achterbahn könnt ihr eure Besuchern zu einem spektakulären Ereignis einladen. Dazu gehört der RollerGhoster, eine sich drehende, windende Slimer-Achterbahn mit Slimer-Thema; und der The Ghostbusters Experience, eine interaktive, Fahrt, bei der Gäste Geister jagen und Punkte sammeln können, während sie im ECTO-1 herumfahren. Man selbst kann hier sogar mitfahren und Protonenpakete abfeuern, um die farbenfrohen Geister und Gespenster zu besiegen.

Das Studios Pack hingegen bringt das Blockbuster-Erlebnis zu Planet Coaster: Console Edition und ermöglicht es den Spielern, herzzerreißende Stuntshows zu choreografieren, aufregende Backlot-Touren zu entwerfen und filmische Nervenkitzelfahrten zu kreieren, die die Gäste mitten ins Geschehen bringen.

Das Studios Pack umfasst dazu über 90 neue Blaupausen, Hunderte neuer Landschafts- und Konstruktionsgegenstände sowie drei unglaubliche neue Fahrgeschäfte. Dazu zählt die Big Screen Tour, eine Busfahrt, bei der Parkgäste dank virtueller Brillen mit der Leinwand konfrontiert werden. Re-Motion, eine simulierte Kettenfahrt, bei der ein verstellbarer Roboterarm die Fahrer in alle Richtungen neigt; und Horror Heights, eine kühle, dunkle Fahrt mit dem Drop Tower.

Beide neuen DLC-Packs sind ab dem 29. April verfügbar.