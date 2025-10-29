Planet of Lana 2: Gameplay-Deep-Dive zeigt neue Abenteuer und Rätsel

Planet of Lana 2 macht da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat, doch das nächste Kapitel von Wishfullys atmosphärischem Abenteuer verspricht deutlich mehr Tiefe und neue Spielmechaniken. In einem aktuellen Gameplay-Deep-Dive präsentierten die Entwickler Claus Martin Ericson und Adam Juanus erstmals ausgiebige Szenen aus der Welt von Novo.

Lana kann nun nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser frei agieren. Das erweitert nicht nur die Erkundungsmöglichkeiten, sondern fordert Spieler, ihre Strategien in der Interaktion mit ihrem tierischen Begleiter Mui neu zu überdenken.

Die Entwickler betonen, dass die Zusammenarbeit zwischen Lana und Mui weiterhin im Zentrum steht. Mithilfe von verbalen Befehlen kann Mui jetzt auf dem gesamten Bildschirm gesteuert werden. Dazu kommt eine neue Hypnose-Fähigkeit, mit der man kleinere Kreaturen manipulieren kann, ein Feature, das clever in Rätsel- und Stealth-Elemente integriert ist. Besonders eindrucksvoll: die Interaktion mit den Tintenfischen, deren Fähigkeiten genutzt werden können, um Gefahren wie patrouillierende elektrische Haie zu umgehen.

Neue Biome und narrative Tiefe

Ein Highlight des Trailers ist das neue Ozean-Biom Demoa. Neben verschneiten Bergen, dunklen Minen und urbanen Arealen setzt der Unterwasserbereich neue Maßstäbe für Erkundung und Atmosphäre. Trotz der erweiterten Bewegungsmöglichkeiten bleibt Lana verletzlich, wodurch das Zusammenspiel mit Mui entscheidend bleibt.

Auch die Story entwickelt sich weiter: Die Handlung setzt einige Zeit nach der Befreiung Novos durch Lana und Mui an. Eine feindliche menschliche Fraktion hat Roboter für eigene Zwecke umprogrammiert und Lana sowie Mui getrennt. Spieler müssen erneut Rätsel lösen, bei denen die individuellen Fähigkeiten von Lana und Mui kombiniert werden, um die Umgebung zu überwinden. Wishfully verspricht damit eine doppelte Spielzeit und deutlich größere Spielwelt, ergänzt durch anspruchsvollere Puzzles und eine erweiterte Narrative.

Warum Planet of Lana 2 relevant bleibt

Aus Spielersicht ist Planet of Lana 2 nicht einfach ein grafisch aufgehübschter Nachfolger. Die Kombination aus erweiterten Bewegungsmöglichkeiten, neuen Interaktionen mit Kreaturen und einer erzählerisch relevanten Welt lässt erkennen, dass Wishfully den Fokus auf Spieler-Erfahrung gelegt hat. Wer die ruhige, aber präzise Art des ersten Teils schätzt, kann sich auf ein tieferes, strategisches Abenteuer freuen.

Wer sich auf Lana und Mui einlässt, bekommt ein erzählerisch ambitioniertes, forderndes Puzzle-Abenteuer, und 2026 ist die Chance groß, es direkt auf allen Plattformen und Day-One im Game Pass zu erleben.