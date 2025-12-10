Planet of Lana II: Children of the Leaf – Neues Gameplay zeigt die nächste Evolutionsstufe

Wishfully Studios und Thunderful haben beim Unity Awards Showcase erstmals neues Material zu Planet of Lana II: Children of the Leaf gezeigt, ein kurzer, aber wirkungsvoller Blick auf das, was Lana und Mui 2026 erwartet.

Die Szenen deuten an, dass der zweite Teil stärker auf das Zusammenspiel zwischen Mensch und Kreatur setzt, während die Welt selbst spürbar düsterer wirkt. Der neue Trailer macht klar: Zwischen rätselhaften Kräften, politischen Spannungen und einer Heimat, die langsam zerfällt, versucht das Duo nicht nur zu überleben, sondern Einfluss auf das Schicksal ihres Planeten zu nehmen.

Dies alles wirkt wie der nächste logische Schritt, weg vom kleinen Abenteuer, hin zu einer Geschichte, die Größe will. Die Frage ist nur: Kann Teil zwei seine neue Ambition tragen?