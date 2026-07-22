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Planet Zoo 2 bringt Aquarien mit echten Schwarm- und Filtermechaniken

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Planet Zoo 2 führt am 13. Oktober 2026 Aquarien mit Haien, Filteranlagen und Auswilderung auf PC, PS5 und Xbox Series X|S ein.

Planet Zoo 2

Frontier Developments integriert in „Planet Zoo 2“ vollwertige Unterwasser-Habitate inklusive Schwarzspitzen-Riffhaien, Rotfeuerfischen und Auswilderungen. Der Release ist für den 13. Oktober 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angesetzt.

Modulares Bausystem und spezialisierte Wasseraufbereitung

Die Konstruktion der neuen Aquarien nutzt dieselbe modulare Bausegmentierung wie die bisherigen Landgehege. Spieler platzieren Barrieren, nutzen vorgefertigte Baupläne oder ziehen begehbare Glastunnel direkt durch die Becken, um Sichtlinien für Besucher zu optimieren. Anders als bei Standardgehegen erfordert der Betrieb spezifische Infrastruktur: Aquarien benötigen ein eigenes Mitarbeitertor für Logistik und Pflege.

Die Wasserqualität wird über ein dreistufiges Filtersystem gesteuert. Da die Tiere in Salz-, Süß- und Brackwasser unterteilt sind, verlangt das Ressourcenmanagement die exakte Abstimmung der Filteranlagen auf den jeweiligen Salinitätsgehalt. Ohne funktionierende Filterkippung veralgen die Ausstellungsbecken.

Verhaltensmuster, Futterlogistik und Ökosystem-Auswilderung

Fischarten wie der Schwarzspitzen-Riffhai oder der Rotfeuerfisch verfügen über spezifische Futterspender und Aggressionswerte. Nicht jede Art lässt sich in einem Gemeinschaftsbecken halten; Fressfeinde und Beutetiere müssen strikt getrennt werden. Schwarmfische zeigen dynamisches Gruppenverhalten und Vermehrungsraten.

Wird die Kapazität eines Süßwasserbeckens überschritten, greift das erweiterte Naturschutzsystem. Überschüssige Schwarmfische lassen sich in externe Naturschutzgebiete auswildern. Diese Reservate unterstützen plattformübergreifend kombinierten Artenschutz, indem Fluss- und Landsäuger im selben Schutzgebiet verknüpft werden.

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Frontier erweitert die Simulation nicht nur optisch durch Brechungseffekte im Glas, sondern koppelt die Aquarien tief an die Logistik-Ketten des Parks. Das Trennen nach Wasserarten und Fressfeinden zwingt zum Umdenken beim Parkdesign.

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