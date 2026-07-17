Planet Zoo 2: Erster Gameplay-Blick auf den Leoparden

Planet Zoo 2 zeigt den afrikanischen Leoparden im ersten Video der neuen Spotlight-Serie und legt den Fokus auf detailgetreues Kletterverhalten. Frontier Developments nutzt die Raubkatze, um die verbesserten Klettermechaniken und Gehege-Anforderungen des Nachfolgers zu demonstrieren.

Der König der Kletterplattformen

Der afrikanische Leopard macht den Anfang. Frontier zeigt im ersten Gameplay-Material der neuen Reihe, wie wichtig die vertikale Gestaltung der Gehege in „Planet Zoo 2“ wird. Die Großkatze nutzt Kletterplattformen und Beschäftigungsobjekte nicht nur als Deko, sondern zeigt darauf lebensechte Verhaltensmuster. Wer seinen Gästen einen Blick auf die ansonsten extrem scheuen Einzelgänger ermöglichen will, muss in die Höhe bauen.

Das Video verdeutlicht die Marschrichtung für den Zoo-Manager: Standard-Gehege von der Stange funktionieren hier nicht. Die Leoparden brauchen dichte Wälder, Feuchtgebiete und komplexe Kletterstrukturen, die das Ökosystem des Großen Grabenbruchs nachbilden. Löwenrudel sucht man hier vergeblich. Der Leopard bleibt Einzelgänger, es sei denn, es sind Jungtiere im Spiel. Das verlangt völlig andere Gehege-Layouts als bei den geselligen Artgenossen.

Frontier setzt voll auf die Faszination der Animationen. Das goldene Fell mit den rosenförmigen Flecken sieht im Trailer verdammt schick aus, aber die echten Highlights sind die geschmeidigen Bewegungsabläufe beim Klettern. Das sieht nach echter Detailarbeit aus. Macht Bock auf mehr.

Ein echter Sprung nach vorn?

Die optische Qualität und die geschmeidigen Kletteranimationen des Leoparden zeigen, dass Frontier die Stärken des Vorgängers konsequent verfeinert. Das ist kein Grafik-Blendwerk, sondern spielerisch relevant. Wenn das Kletter- und Revierverhalten aller Tierarten diese Tiefe erreicht, wird Planet Zoo 2 ein Pflichtkauf für Detail-Freaks. Der Release am 13. Oktober 2026 wird zeigen, ob die anderen Tiere da mithalten können.

Reicht euch die detaillierte Klettermechanik als Kaufgrund, oder muss Planet Zoo 2 beim Management-System im Vergleich zum Vorgänger deutlich größere Sprünge machen?