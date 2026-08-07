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Planet Zoo 2: Frontier zeigt Volieren und neue Flugkünstler im Feature Focus

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Frontier zeigt im neuen Feature Focus zu Planet Zoo 2 die neuen Volieren, Nestkameras und begehbaren Gehege. Alle Details im Überblick!

Planet Zoo 2

Volieren, Walk-Through-Gehege und Nachwuchs per Nestkamera – Frontier Developments gewährt im neuesten Feature Focus zu Planet Zoo 2 Einblicke in die Gehegeoptionen für Vögel.

Frontier bringt vollwertige Volieren in Planet Zoo 2. Über Stützpfeiler lassen sich Habitatabdeckungen direkt auf Knopfdruck generieren, während die Szenerie darunter komplett frei platzierbar bleibt. Das gibt endlich die nötige Freiheit beim Bauen. Kein langes Gefummel mehr mit starren Gittern.

Einige gefiederte Arten wie der Sekretärvogel nutzen trotz ihrer enormen Spannweite vor allem den Boden. Andere Arten verlangen echte Höhe. Spannend wird es bei begehbaren Gehegen wie der Tukan-Tour, bei denen Besucher den Tieren auf eigenen Pfaden ganz nah kommen. Aber Vorsicht. Nicht jede Spezies akzeptiert den ständigen Publikumsverkehr ohne Stress.

Gezieltes Vergesellschaften spart Platz

Doppelhornvögel teilen sich ihr Areal im gezeigten Material mit malaysischen Tapiren. Das verkleinert den ökologischen Fußabdruck eures Zoos spürbar. Gemeinschaftsgehege sind in „Planet Zoo 2“ nicht mehr nur hübsches Beiwerk, sondern oft der Schlüssel zur optimalen Wohlfühlrate der Tiere.

Dazu kommen funktionale Nestkameras in Baumhöhlen. Damit beobachtet ihr die Balz, das Brüten und das Aufziehen von Nachwuchs wie bei den Waldohreulen direkt im Detail. Sobald die Jungtiere ausgewachsen sind, geht es ab in die Wildnis. Auswildern stärkt wie gewohnt die Natur und bringt Punkte.

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Frontier liefert genau die Werkzeuge, die dem Vorgänger gefehlt haben. Die Volieren wirken flexibel, das Verhalten der Vögel authentisch. Wer gerne akribisch baut und komplexe Ökosysteme aufzieht, bekommt hier mächtige Tools an die Hand.

Welche Vogelart wollt ihr als Erstes in eurem Park ansiedeln – lieber die ruhigen Greifvögel oder das bunte Getümmel im Begehgehege?

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