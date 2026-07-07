Planet Zoo 2 Gameplay: Erstes Video zeigt neues Emotionssystem

Frontier Developments zeigt im ersten Feature Focus zu Planet Zoo 2 die Auswirkungen des neuen Emotionssystems auf das Tierwohl. Die Aufnahmen konzentrieren sich auf das Verhalten von Westafrikanischen Löwen wie der Löwin Zuri und dem Männchen Tao.

Das überarbeitete Gameplay-System berechnet die Stimmung der Tiere dynamisch auf Basis ihrer Gehegequalität. Vernachlässigung führt direkt zu Lethargie. Optimale Pflege schaltet dagegen seltene, natürliche Verhaltensmuster frei. Mangel an Beschäftigung, Futter oder frischem Trinkwasser wirkt sich sofort negativ aus. Perfekt betreute Raubkatzen florieren sichtbar.

Die komplexe Simulation der Charakterwerte und die Interaktionen der Raubkatzen sind im unten eingebetteten Video detailliert zu sehen. Die dynamischen Animationen und die visuelle Umsetzung der veränderten Gefühlslagen finden exakt in diesen Spielszenen statt.

Die Management-Simulation erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.