Plants vs. Zombies: Kult-Game kehrt offenbar als Remaster zurück

Nach Jahren der Funkstille rund um das Plants vs. Zombies-Franchise gibt es neue Hoffnung für Fans des beliebten Tower-Defense-Klassikers. EA und PopCap könnten an einer Wiederbelebung der Reihe arbeiten, und diesmal offenbar mit einer Rückkehr zu den Wurzeln. Während die Garden Warfare-Ableger auf actionreiches Gameplay setzten, sehnen sich viele Spieler nach der klassischen Strategie des Originals.

Kommt Plants vs. Zombies: Reloaded?

Jüngste Hinweise aus Brasilien könnten nun die Existenz eines Remasters bestätigen. Laut einer Eintragung bei der brasilianischen Altersfreigabe-Behörde Classificação Indicativa wurde dort ein Titel namens Plants vs. Zombies: Reloaded registriert. Der alternative Name des Spiels wird als Plants vs. Zombies angegeben, was stark auf eine Neuauflage des ersten Teils hindeutet. Solche Altersfreigaben haben sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle für unangekündigte Projekte erwiesen, wenngleich eine offizielle Bestätigung seitens EA oder PopCap noch aussteht.

Die technische Präsentation des 2009 erschienenen Originals ist inzwischen in die Jahre gekommen. Zwar funktioniert das Spiel auf modernen Geräten, doch niedrige Auflösungen und fehlende Breitbild-Unterstützung machen ein Remaster mehr als sinnvoll. Eine optimierte Version für PC und Konsolen wäre daher ein echter Gewinn für alte und neue Fans.

Sollte sich das Remaster bewahrheiten, könnte dies auch die Tür für zukünftige Titel öffnen. Nach dem umstrittenen Plants vs. Zombies 2, das mit Mikrotransaktionen überladen war, warten viele Spieler auf eine echte Fortsetzung. Zudem hat sich das Franchise zuletzt zu sehr auf die Garden Warfare-Spinoffs konzentriert, wodurch die ursprüngliche Community vernachlässigt wurde. Ein Remaster könnte ein klares Signal sein: Plants vs. Zombies ist noch lange nicht tot!