Plants vs. Zombies Replanted: Nostalgie trifft auf moderne Chaos-Gärten

Die Gartenschlachten sind zurück. Mit Plants vs. Zombies Replanted wird am 23. Oktober 2025 das altbekannte PvZ-Chaos neu entfacht. In einer Sneek Peek wirft EA heute einen Blick auf die überarbeitete Version zu werfen – und ja, Nostalgie trifft hier auf richtig cleveres Gameplay.

Co-op und Chaos: Die Rückkehr der Lieblingspflanzen

Schon der erste Blick auf die Levels zeigt, dass das klassische Layout wieder da ist, aber die Mechaniken wurden feinjustiert. Im Co-op-Modus kann man jetzt gemeinsam mit Freunden das eigene Grundstück gegen die Zombiehorden verteidigen. Die altbewährten Potato Mines, die Zen-Meister der Pflanzenwelt, wachsen still vor sich hin, bis der Moment kommt, zuzuschlagen. Für Fans, die das ursprüngliche Spiel geliebt haben, fühlt es sich an, als würde man alte Freunde wiedersehen.

Gleichzeitig ist das Gameplay etwas anspruchsvoller geworden. Wer dachte, man könne sich auf bewährte Taktiken verlassen, wird überrascht: Bestimmte Pflanzen sind zeitweise gesperrt, und die Zombies agieren schlauer. Das sorgt dafür, dass man auch als Veteran immer wieder umdenken muss.

Versus-Modus und Perma-Death

Besonders spannend ist der neue Versus-Modus. Hier übernimmt man wahlweise die Kontrolle über Zombies oder Pflanzen, ein echter Test für Taktik und Geduld. Noch extremer wird es im sogenannten RIP-Modus: Perma-Death sorgt dafür, dass jeder Fehler schwer wiegt. Selbst Sonnenblumen müssen jetzt clever eingesetzt werden, und es zeigt sich schnell, dass nicht jede Pflanze gleich „mächtig“ ist.

Die Entwickler haben außerdem Mini-Games eingebaut, die sich wie die Tater Tots der Serie anfühlen – kleine, spaßige Experimente zwischen den ernsten Gefechten, die trotzdem taktisches Denken belohnen.

Warum Plants vs. Zombies Replanted relevant bleibt

Was dieses Update besonders macht, ist die Balance zwischen Nostalgie und frischen Ideen. Die überarbeiteten Grafiken sind ansprechend, die Mechaniken erweitern das klassische Gameplay sinnvoll, und der Multiplayer bringt echte Dynamik ins Spiel. Spieler, die früher stundenlang ihre Vorgärten verteidigt haben, bekommen heute noch einmal die Gelegenheit, sich in strategischen Schlachten zu messen – und neue Fans können ohne Vorwissen direkt einsteigen.

Ob man zuerst den Co-op-Modus testet, Mini-Games spielt oder den RIP-Modus wagt – Plants vs. Zombies Replanted bietet genug Optionen, um wieder in die gepflegten Chaos-Gärten einzutauchen. Meine Frage an die Community: Welche Pflanze wird euer erster Verbündeter im Kampf gegen die Horden?