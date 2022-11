Platin Podcast: XXL-Review zu God of War Ragnarök (Folge 1)

Bei den Göttern: Die erste Podcast-Episode Platin ist da. Darin besprechen die PlayFront-Kollegen Sanel und Jakob das Meisterwerk God of War Ragnarök. Oder ist es vielleicht doch kein Meisterwerk? Hört rein und findest es heraus!

Was ist Platin?

Mindestens einmal im Monat setzen sich Sanel und Jakob zusammen und schnacken über aktuelle PlayStation-Highlights, die PS-Plus-Spiele des Monats und mehr. Episode I ist, wie der Name schon vermuten lässt, erst der Anfang. Wir werten das Feedback dazu aus, experimentieren auch immer wieder ein wenig mit neuen Ideen, und holen den ein oder anderen Gast mit in die Show. Also etwas Nachsicht, wenn nicht gleich alles perfekt ist.

Was ihr speziell in dieser ersten Episode erwarten könnt, verrät euch der nachfolgende Timecode. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit dieser ersten Episode und freuen uns auf euer Feedback.

Timecodes:

00:00:00 – 00:07:50 Intro und Vorstellung

00:07:50 – 01:47:00 God of War Ragnarök

01:47:00 – 01:50:00 PlayStation Plus Essentials (November)

01:50:00 – 01:54:00 PlayStation Plus Extra/Premium (November)

01:54:00 – 01:55:15 Verabschiedung

Mehr zu God of War Ragnarök – Meinungen, was uns an dem Spiel stört, was wir gut finden und mehr, gibt es in unserer Spiel-Übersicht.