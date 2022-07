Platinum Games bekommt Zuwachs von Nintendo VP, große Änderungen geplant

„Ich denke, in Bezug auf die Erwartungen der Fans und auf lineare Actionspiele wie NieR und Bayonetta verstehen wir, dass wir einen gewissen Respekt für die von uns entwickelten Actionspiele bekommen, und wir freuen uns immer, das zu hören. Aber wir wollen nicht als ‚das Unternehmen für Actionspiele‘ abgestempelt werden, wir wollen als ein Unternehmen abgestempelt werden, das an originellem, unterhaltsamem Gameplay interessiert ist. […] Ich hoffe, dass mit den Dingen, die wir in Zukunft tun, diese Philosophie für unsere Fans deutlicher wird.“

So schließt sich der ehemalige Nintendo VP Takao Yamane dem Studio an, der dort die Funktion des Vice President und CBO übernimmt. Das Ziel für Platinum Games besteht zukünftig darin, wieder mehr riskantere Projekte umzusetzen.

