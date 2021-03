Play at Home 2021 – 10 weitere gratis Spiele enthüllt

Im Zuge der Play at Home 2021 Kampagne hat Sony heute 10 weitere Spiele enthüllt, die man in den kommenden Wochen kostenlos herunterladen kann.

Nach Ratchet & Clank kommt man somit in den Genuss weiterer Blockbuster wie Horizon, Subnautica, Astro Bot Rescue Mission oder Moss, die auf PS4, PS5 und PSVR spielbar sind. Los geht es am 25. März 2021.

„Lasst uns nun ein bisschen über den nächsten Schwung von Play at Home-Spielen sprechen, die am 25. März erscheinen! Dieses Mal konzentrieren wir uns auf eine Auswahl an kostenlosen Spielen von einigen unserer besten unabhängigen Partner sowie das zuvor angekündigte erweiterte Testangebot für Funimation (oder Wakanim) in teilnehmenden Ländern.“