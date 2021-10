Play at Home ein voller Erfolg, Neuauflage denkbar

In Zeiten der Corona-Pandemie, in der viele zu Hause bleiben musst, hat Sony die Play at Home Kampagne gestartet, die inzwischen als voller Erfolg gewertet werden kann.

Das sagte PlayStation Boss Jim Ryan, der sogar eine Neuauflage in Betracht zieht, je nachdem, wie sich die Lage in der Welt in den nächsten Monaten entwickelt. Während der Play at Home Kampagne wurden über 60 Millionen Spiele heruntergeladen, darunter Highlights wie Subnautica, Astro Bot Rescue Mission, Abzu oder Moss.

Gegenüber GamesIndustry sage Ryan:

„Da alle mit dem ersten Lockdown zu kämpfen hatten, dachten wir, dass es eine schöne Sache wäre, und wir waren mit der Reaktion sehr zufrieden. Dann haben wir Weihnachten überstanden und saßen wieder im Lockdown, was ein bisschen miserabel war, also dachten wir, es wäre eine schöne Sache, es zu Wiederholen. Also haben wir es über einen Zeitraum von Monaten wiederholt und dabei wurden über 60 Millionen Spiele heruntergeladen.“

Rückkehr für Sony denkbar

Sollte sich die Pandemie erneut verschlimmern, wonach es aktuell eher nicht aussieht, würde Sony wohl für eine dritte Runde einspringen, wie es weiter heißt:

„Wir werden sehen, wie sich die Welt entwickelt. Wenn ein weiterer Lockdown, hoffentlich nicht, aber wenn dies bis 2022 und darüber hinaus andauern sollte, wer weiß, könnten wir das Gefühl haben, dass wir es für unsere Community noch einmal tun müssen.“

Über die Kosten der Kampagne ist nichts bekannt, die gemeinsam von den Entwicklern und Publishern getragen wurde. Bei durchschnittlich 28 EUR pro Titel dürfte der Gegenwert irgendwo im Milliardenbereich einzuordnen sein.