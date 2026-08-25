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Playground Games wechselt den Fable-Preset-Charakter zu deutlich attraktiver

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Playground Games zeigt im neuen Fable-Teaser ein überarbeitetes Protagonisten-Design. Was steckt hinter dem Wechsel vor der Gamescom?

Fable Xbox

Playground Games präsentiert kurz vor der Gamescom ein abgeändertes Gesicht des Preset-Charakters im neuen Fable-Teaser. Die Anpassung sorgt im Netz bereits für reichlich Diskussionsstoff.

Ein frischer 18-Sekunden-Teaser auf X sorgt wenige Tage vor dem Gamescom-Auftritt von „Fable“ für hochkochende Gemüter. Zu sehen ist eine Protagonistin, deren Gesichtszüge deutlich konventioneller und polierter wirken als in den bisherigen Trailern.

Viel Wirbel um ein simples Preset

Teile der Community werten das neue Modell bereits als direkte Reaktion auf die Kritik der ersten Enthüllungen. Damals empfanden manche Fans das Design der Protagonistin als störend oder unpassend für die stilisierte Fantasy-Welt von Albion. Jetzt wirkt die Figur glatter.

Das Ganze hat allerdings einen Hintergrund. „Fable“ bietet von Haus aus eine umfassende Charaktererstellung. Geschlecht, Gesichtszüge, Frisuren – all das liegt am Ende in der Hand der Spieler. Aber seht selbst.

Playground Games hat in den Marketing-Clips schlichtweg ein anderes Charakter-Preset gezeigt. Dass ein abgeändertes Gesicht in einem Vorab-Teaser als großer Sieg oder Nachgeben gefeiert wird, zeigt vor allem, wie aufgeladen die Stimmung rund um das Spiel ist. Ein Polygon-Gesicht macht noch kein gutes Rollenspiel. Am Ende zählen das Worldbuilding, der typische britische Humor und die spielerische Freiheit.

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Der Vorab-Rummel um das Optik-Update zeigt vor allem eines: „Fable“ steht unter immensem Beobachtungsdruck. Ob das Spiel der gewaltigen Erwartungshaltung standhält, entscheidet sich auf dem Platz – sprich bei Gameplay, Quests und Mechaniken. Ein hübscheres Preset löst keine Zweifel am Game-Design.

Achtet ihr bei Open-World-RPGs penibel auf vorgefertigte Marketing-Models oder baut ihr euch euren Helden im Editor ohnehin komplett eigenständig zusammen?

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Crydog
25. August 2026 10:10

Wow wirkt wie ein komplett anderes spiel warum nicht gleich so

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