Playground Games wechselt den Fable-Preset-Charakter zu deutlich attraktiver

Playground Games präsentiert kurz vor der Gamescom ein abgeändertes Gesicht des Preset-Charakters im neuen Fable-Teaser. Die Anpassung sorgt im Netz bereits für reichlich Diskussionsstoff.

Ein frischer 18-Sekunden-Teaser auf X sorgt wenige Tage vor dem Gamescom-Auftritt von „Fable“ für hochkochende Gemüter. Zu sehen ist eine Protagonistin, deren Gesichtszüge deutlich konventioneller und polierter wirken als in den bisherigen Trailern.

Viel Wirbel um ein simples Preset

Teile der Community werten das neue Modell bereits als direkte Reaktion auf die Kritik der ersten Enthüllungen. Damals empfanden manche Fans das Design der Protagonistin als störend oder unpassend für die stilisierte Fantasy-Welt von Albion. Jetzt wirkt die Figur glatter.

Das Ganze hat allerdings einen Hintergrund. „Fable“ bietet von Haus aus eine umfassende Charaktererstellung. Geschlecht, Gesichtszüge, Frisuren – all das liegt am Ende in der Hand der Spieler. Aber seht selbst.

Just a few days until @gamescom 2026 🗓️



Ralph Fulton, Fable Game Director, will be live with @XBOX on 26-Aug from 3PM BST as part of their gamescom broadcast: https://t.co/AMQKsC3OwE



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Playground Games hat in den Marketing-Clips schlichtweg ein anderes Charakter-Preset gezeigt. Dass ein abgeändertes Gesicht in einem Vorab-Teaser als großer Sieg oder Nachgeben gefeiert wird, zeigt vor allem, wie aufgeladen die Stimmung rund um das Spiel ist. Ein Polygon-Gesicht macht noch kein gutes Rollenspiel. Am Ende zählen das Worldbuilding, der typische britische Humor und die spielerische Freiheit.

Der Vorab-Rummel um das Optik-Update zeigt vor allem eines: „Fable“ steht unter immensem Beobachtungsdruck. Ob das Spiel der gewaltigen Erwartungshaltung standhält, entscheidet sich auf dem Platz – sprich bei Gameplay, Quests und Mechaniken. Ein hübscheres Preset löst keine Zweifel am Game-Design.

Achtet ihr bei Open-World-RPGs penibel auf vorgefertigte Marketing-Models oder baut ihr euch euren Helden im Editor ohnehin komplett eigenständig zusammen?