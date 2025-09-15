PlayStation 2025: Services boomen – Multiplattform-Strategie gescheitert?

Sony hat im neuen Corporate Report einen tiefen Einblick in die aktuelle PlayStation-Strategie gewährt. Vieles klingt vertraut: mehr Nutzer, stabile Umsätze, neue Hardware und natürlich die große Erzählung, dass PlayStation „das beste Zuhause für Spieler und Entwickler“ bleiben will. Doch zwischen den Zeilen zeigt sich, wohin die Reise wirklich geht, und was Sony lieber nicht mehr betonen möchte.

Wachstum über Hardware hinaus, aber mit Grenzen

PlayStation steht heute bei 124 Millionen monatlich aktiven Nutzern, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für ein System, das sich längst in der mittleren bis späten Phase seines Konsolenzyklus befindet, ist das durchaus bemerkenswert. Gleichzeitig gesteht Sony offen ein, dass die PS5-Verkäufe in der zweiten Hälfte des Zyklus zurückgehen werden. Das ist keine Überraschung, aber es bestätigt: Die goldene Zeit, in der Hardwareverkäufe die Schlagzeilen bestimmen, ist vorbei.

Umso wichtiger wird, was Spieler nach dem Konsolenkauf weiter im System hält: Add-on-Content, Abo-Modelle wie PlayStation Plus und immer neue Service-Angebote. Sony spricht von „durablen Einnahmen“ und einer klaren Abkehr davon, allein von Stückzahlen zu leben.

Die Hardware bleibt trotzdem eine Säule: Mit der PS5 Pro für Enthusiasten, dem nostalgischen 30th Anniversary-Modell und der PlayStation Portal als Remote-Erweiterung versucht Sony, auch abseits der Kernkonsole Aufmerksamkeit zu binden.

Studios: Zwischen Singleplayer-Glanz und Service-Zwang

Bei den PlayStation Studios betont Sony weiterhin die Rolle als führender Anbieter von Singleplayer-Erlebnissen. Jüngste Beispiele wie Astro Bot oder das kommende Ghost of Yōtei sollen diese Stärke untermauern. Gleichzeitig wird die Diversifizierung in Live Services als strategische Notwendigkeit beschrieben, mit Titeln wie Helldivers 2, Destiny 2 oder dem noch ausstehenden Marathon.

Das große Problem: Bisher hat Sony bewiesen, dass man in Story-getriebenen Blockbustern unschlagbar ist. Ob man diesen Ruf mit Service-Experimenten wirklich ausbauen kann, bleibt fraglich. Das Risiko, dass Sony am Ende beides nur halbherzig liefert, ist nicht unbegründet.

Interessant ist auch die Ausweitung der Marken in andere Medien. Mit Serien wie The Last of Us und Twisted Metal gelingt es PlayStation, IPs abseits der Konsole zu monetarisieren. Das passt zur Idee eines breiteren Entertainment-Ökosystems, bringt aber auch eine neue Abhängigkeit von Film- und Serienerfolgen.

Eine kleine, aber deutliche Streichung

Und dann gibt es da noch eine auffällige Änderung: In den „strategisch betonten Indikatoren“ fehlt plötzlich die Kategorie „Game Revenue Beyond Console“. Noch im Vorjahr galt das als zentrales Wachstumsfeld, also Umsätze, die PlayStation außerhalb der eigenen Plattformen erzielen könnte, etwa durch PC-Releases oder Mobile-Ableger.

Dass dieser Punkt einfach gestrichen wurde, lässt mehrere Deutungen zu:

Entweder hat Sony festgestellt, dass die Realität den Erwartungen nicht entspricht.

Oder man will diesen Bereich künftig weniger offensiv kommunizieren, um keine falschen Hoffnungen zu schüren.

Oder aber: Die PC-Strategie läuft zwar weiter, ist aber kein Wachstumsanker mehr, auf den man Investoren aufmerksam machen will.

So oder so: Es ist ein klares Signal, dass Sony sich im Kern wieder stärker auf das eigene Ökosystem konzentrieren möchte, und weniger auf die Expansion darüber hinaus.

Nachhaltigkeit als Pflichtprogramm

Ein weiterer Teil der Präsentation widmet sich Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Community-Sicherheit. Weniger Plastik, energieeffizientere Hardware, verbesserte Moderation und mehr Accessibility-Funktionen. Das sind sinnvolle Maßnahmen, wirken in der Präsentation aber eher wie Pflichtübungen, die heute kaum noch ein großes Unternehmen weglassen kann.

Unterm Strich bestätigt die Folie, was viele ohnehin schon ahnten. Die Zukunft von PlayStation liegt weniger in der Hardware und mehr in Services und wiederkehrenden Einnahmen. Sony baut sein Ökosystem weiter aus, poliert die Abo-Dienste und erweitert IPs in Serien und Filme.

Doch die Streichung von „Revenue Beyond Console“ zeigt, dass manche Pläne aus den Vorjahren inzwischen stillschweigend relativiert werden. Für Spieler bedeutet das: PlayStation bleibt stark, aber vielleicht auch vorsichtiger, weniger visionär und stärker auf sichere Umsätze bedacht.