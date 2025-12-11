PlayStation 30th Anniversary – Limited‑Edition Watch – Zeitreise fürs Handgelenk

PlayStation feiert noch immer 30 Jahre und das nicht nur mit Retro-Feeling, sondern auch am Handgelenk. Zusammen mit der Uhrenmarke ANICORN erscheint eine exklusive Kollektion, die sowohl Nostalgiker als auch Fans moderner Designs anspricht.

Mit einem mechanischen Jubiläumsmodell und zwei Play Symbol Quartz-Uhren bringt die Partnerschaft Gaming-Kultur in die echte Welt, und das recht stylish. Ein Must-Have für anspruchsvolle Fans!

Die Geburt der PlayStation am Handgelenk

Das Herzstück der Kollektion ist die First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch. Nur 300 Stück weltweit und nummeriert. Das Design ist ein direktes Tribut an die ursprüngliche Konsole von 1994. PlayStation-Symbole auf Zifferblatt und Armband, Start- und Select-Buttons als Zeiger, Power-Symbol auf der Krone. Das Ganze steckt in 316L Edelstahl mit Saphirglas, läuft auf einem Miyota 9039 Werk mit 42 Stunden Gangreserve und hält 5ATM aus.

Für Nostalgie-Fans gibt es zusätzlich ein „SAVE. LOAD. OVERWRITE.“ Memory Capsule. Das ist mehr als ein Gimmick: NFC-Technik verknüpft die physische Uhr mit einem digitalen Memory Board, quasi die moderne Version des alten Speicherstand-Managements. Die Uhr kommt außerdem in einer Metallbox, die an PlayStation-Hardware erinnert. Wer sie öffnet, fühlt sich ein wenig wie beim Entsperren eines geheimen Speicherplatzes.

Moderne Designs für die PlayStation-Generation

Neben dem mechanischen Modell gibt es zwei Quartz-Uhren: Play Symbol Dark Mode und Light Mode. Beide nutzen ein ölbefülltes Display, das die Symbole bei jeder Bewegung sanft animiert, fast wie ein Mini-Spiel am Handgelenk. Dark Mode orientiert sich an den aktuellen, dunklen PlayStation-Interfaces, Light Mode wirkt hell und verspielt. Miyota 2035 Werke, 316L Edelstahlgehäuse, echtes Lederband und 5ATM Wasserdichtigkeit runden die Kollektion ab.

Preislich starten die Quartz-Modelle bei 250 USD, das mechanische Jubiläumsstück liegt bei 780 USD. Alles verfügbar ab 19. Dezember 2025, exklusiv über ANICORN.

PlayStation™ | ANICORN – The First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch – (Limited to 300 pcs)



A tribute to the original PlayStation™ that revolutionized the gaming industry in 1994, this anniversary timepiece that encapsulates the essence of gaming nostalgia. The dial… pic.twitter.com/c4hOGm6wDV — ANICORN (@Anicorn_Watch) December 11, 2025

Die Kooperation ist mehr als ein Sammlerstück. Die mechanische Uhr verbindet Gaming-Historie mit Handwerkskunst, während die Quartz-Varianten den Spirit der Marke spielerisch in den Alltag holen. Kein Gimmick, sondern ein Produkt, das sowohl technisches Verständnis als auch Designbewusstsein anspricht. Für Fans ein klares „Must-Have“, für Sammler ein smartes Stück PlayStation-Geschichte.