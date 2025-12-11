Latest

PlayStation 30th Anniversary – Limited‑Edition Watch – Zeitreise fürs Handgelenk

PlayStation 30th Anniversary: Exklusive ANICORN-Uhren feiern 30 Jahre Gaming mit mechanischem Jubiläumsmodell und animierten Play Symbol Quartz-Uhren.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Ein Kommentar
Playstation X Anicorn

PlayStation feiert noch immer 30 Jahre und das nicht nur mit Retro-Feeling, sondern auch am Handgelenk. Zusammen mit der Uhrenmarke ANICORN erscheint eine exklusive Kollektion, die sowohl Nostalgiker als auch Fans moderner Designs anspricht.

Mit einem mechanischen Jubiläumsmodell und zwei Play Symbol Quartz-Uhren bringt die Partnerschaft Gaming-Kultur in die echte Welt, und das recht stylish. Ein Must-Have für anspruchsvolle Fans!

Die Geburt der PlayStation am Handgelenk

Das Herzstück der Kollektion ist die First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch. Nur 300 Stück weltweit und nummeriert. Das Design ist ein direktes Tribut an die ursprüngliche Konsole von 1994. PlayStation-Symbole auf Zifferblatt und Armband, Start- und Select-Buttons als Zeiger, Power-Symbol auf der Krone. Das Ganze steckt in 316L Edelstahl mit Saphirglas, läuft auf einem Miyota 9039 Werk mit 42 Stunden Gangreserve und hält 5ATM aus.

Für Nostalgie-Fans gibt es zusätzlich ein „SAVE. LOAD. OVERWRITE.“ Memory Capsule. Das ist mehr als ein Gimmick: NFC-Technik verknüpft die physische Uhr mit einem digitalen Memory Board, quasi die moderne Version des alten Speicherstand-Managements. Die Uhr kommt außerdem in einer Metallbox, die an PlayStation-Hardware erinnert. Wer sie öffnet, fühlt sich ein wenig wie beim Entsperren eines geheimen Speicherplatzes.

Moderne Designs für die PlayStation-Generation

Neben dem mechanischen Modell gibt es zwei Quartz-Uhren: Play Symbol Dark Mode und Light Mode. Beide nutzen ein ölbefülltes Display, das die Symbole bei jeder Bewegung sanft animiert, fast wie ein Mini-Spiel am Handgelenk. Dark Mode orientiert sich an den aktuellen, dunklen PlayStation-Interfaces, Light Mode wirkt hell und verspielt. Miyota 2035 Werke, 316L Edelstahlgehäuse, echtes Lederband und 5ATM Wasserdichtigkeit runden die Kollektion ab.

Das könnte dich auch interessieren

ps5 slim teardown
PS5 / PS5 Pro : Modder meldet erneut gravierende Flüssigmetall-Probleme
Ps6 Cross Gen
PS6 Launch in Gefahr? Insider spricht über mögliche Verzögerung
Playstation Wrap Up 2025
PlayStation 2025 Wrap-Up ist live – dein persönlicher Gaming-Rückblick startet heute

Preislich starten die Quartz-Modelle bei 250 USD, das mechanische Jubiläumsstück liegt bei 780 USD. Alles verfügbar ab 19. Dezember 2025, exklusiv über ANICORN.

Die Kooperation ist mehr als ein Sammlerstück. Die mechanische Uhr verbindet Gaming-Historie mit Handwerkskunst, während die Quartz-Varianten den Spirit der Marke spielerisch in den Alltag holen. Kein Gimmick, sondern ein Produkt, das sowohl technisches Verständnis als auch Designbewusstsein anspricht. Für Fans ein klares „Must-Have“, für Sammler ein smartes Stück PlayStation-Geschichte.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
VIA:HypeBeast
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
RPGsniper
20 Minuten zuvor

Boah is die häßlich…
Und teuer.
Paßt in die heutige Zeit.
Bleibt liegen.

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more ...

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x