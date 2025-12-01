PlayStation Adventskalender 2025: Seite bricht unter Ansturm komplett zusammen

Der Start des PlayStation Adventskalenders 2025 sollte ein Community-Fest werden, stattdessen wurde der 1. Dezember zu einem kleinen Stresstest für Sonys Infrastruktur. Bereits am frühen Morgen meldeten zahlreiche Nutzer, dass die offizielle Adventskalender-Seite nicht erreichbar war.

Statt Tickets zu sammeln oder Minispiele zu starten, landeten viele vor einer nüchternen Fehlermeldung: „Request Header Fields Too Large“ – ein Hinweis darauf, dass der Server die Anfrage gar nicht erst akzeptiert. Kein Wunder, denn gleich zum Start winkt eine PS5 im limitierten Ghost of Yōtei-Bundle.

Ein Fehler, der mehr über den Ansturm verrät als über Technik

Hinter dem Begriff steckt zwar ein technischer Mechanismus, im Kern bedeutet er aber etwas viel Einfacheres. Der Server war mit den eingehenden Daten überfordert. Normalerweise taucht dieser Fehler auf, wenn ein Browser zu viele Informationen liefert, etwa durch aufgeblähte Cookies. Bei einer breit angelegten Aktion wie dem PlayStation Adventskalender deutet diese Meldung jedoch eher auf ein massives Zusammenspiel aus Last, Sessions und Logins hin. Oder anders gesagt: Mehr Menschen wollten gleichzeitig mitmachen, als Sonys Infrastruktur es erwartet hat.

Das wirkt fast ein bisschen ironisch. Sony hat den Adventskalender in diesem Jahr groß beworben und das System umfassend überarbeitet, inklusive größerem Login-Spielraum, neuen Minigames, Twitch-Integration und täglichen Ticket-Bonusrunden. Doch offenbar hat man nicht einkalkuliert, dass ein deutlich attraktiverer Kalender auch deutlich mehr Traffic erzeugt.

Die Community reagiert, und Sony muss nachziehen

In sozialen Netzwerken reichten die Reaktionen von humorvollem Schulterzucken bis zu frustrierten Kommentaren über gescheiterte Logins. Einige Nutzer berichteten, dass die Seite kurzzeitig geladen habe, nur um dann sofort wieder offline zu gehen. Andere wiederum konnten sich zwar anmelden, verloren aber beim Navigieren völlig den Zugriff. Für einen Kalender, bei dem tägliches Einloggen und regelmäßige Teilnahme entscheidend sind, ist das ein denkbar ungünstiger Start.

Sony hat sich bisher nicht ausführlich zum Problem geäußert, die wahrscheinlich in den üblichen Floskeln enden, dass „Unregelmäßigkeiten bekannt sind und untersucht werden“. Dass das Problem weit verbreitet ist, steht jedoch außer Frage. Für einen Dienst, der auf täglich wiederkehrende Nutzer angewiesen ist, sollte diese Startpanne als Warnsignal dienen: Community-Events benötigen Kapazitäten, die über das normale PlayStation-Network-Tagesgeschäft hinausgehen.

Geduld, es ist nur ein Adventskalender

Für die Nutzer ist die Lage immerhin unkompliziert. Sobald Sony die Serverprobleme in den Griff bekommt, reicht es in der Regel, die Adventskalender-Seite neu aufzurufen oder die Cookies für die Domain zu löschen. Die Tickets selbst sind nicht verloren, und Preise werden erst am Abend in den Streams gezogen. Kurz gesagt: Wer die Teilnahme-Türchen heute nicht sofort öffnen konnte, verliert keine Chance, er braucht nur etwas Geduld.

Der missglückte Start zeigt vor allem, dass das Interesse am PlayStation Adventskalender 2025 enorm ist. Sobald Sony die technischen Hürden beseitigt hat, dürfte der Kalender wie geplant durchstarten. Bleibt zu hoffen, dass die Server ab morgen besser vorbereitet sind, denn die Community hat ihre Weihnachtsvorfreude eindeutig bereits aktiviert.