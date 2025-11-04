PlayStation Adventskalender 2025: Mehr als nur Türchen öffnen

Weihnachten rückt näher, und damit auch eine kleine Tradition, die viele PlayStation-Spieler inzwischen fest in ihr Dezemberritual aufgenommen haben: der PlayStation Adventskalender 2025. Für 50 Euro gibt’s diesmal nicht nur Guthaben und Gewinne, sondern auch ein deutlich liebevoller gestaltetes Gesamtpaket. Das Ding will mehr sein als nur ein hübscher Karton mit 24 Türchen, es ist ein Stück PlayStation-Community zum Anfassen.

Was steckt im PlayStation Adventskalender 2025?

Der Kalender enthält gleich zwei 25 € Guthabenkarten für den PlayStation Store, dazu ein 96-teiliges Puzzle im PlayStation-Design, PS5 Pro Abbildung und tägliche Fun Facts für die Community. Außerdem gibt’s wieder ein großes Gewinnspiel: Wer seinen Code ab dem 12. Dezember 2025 auf playstation-adventskalender.com eingibt, hat die Chance auf einen von 1.111 Preisen – von Games bis hin zu Zubehör.

Das Guthaben lässt sich wie gewohnt frei einsetzen, ob für EA Sports FC 26, Add-ons oder eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Spieler haben also echten Gegenwert, nicht nur den Nervenkitzel des Gewinnspiels.

Der PlayStation Adventskalender 2025 bringt festliche Stimmung – mit Guthaben, Gewinnen und PlayStation-Charme.

Nur im Handel erhältlich

Anders als viele Fanartikel ist der PlayStation Adventskalender 2025 nicht online erhältlich, sondern ausschließlich bei MediaMarkt, Saturn, Kaufland und Müller. Wer sich also noch ein Stück vorweihnachtliche PS5-Stimmung sichern will, sollte bald zugreifen.

Sony trifft hier den richtigen Ton zwischen Sammler-Nostalgie und praktischem Nutzen. Der PlayStation Adventskalender 2025 ist kein Muss, aber für viele Fans längst Tradition. Eine sympathische Möglichkeit, den Dezember mit digitalem Mehrwert und echter Vorfreude zu füllen.

Was meint ihr, ist der Kalender Pflichtprogramm oder eher nette Spielerei?