PlayStation baut Horizon Hunters Gathering um: Das nächste Live-Service-Debakel

Sony verordnet dem Multiplayer-Ableger der Horizon-Reihe – Horizon Hunters Gathering – nach desaströsem Feedback eine Not-Operation. Das Projekt wird laut Berichten von Bloomberg radikal zusammengestrichen.

Das von Guerrilla Games entwickelte Onlinespiel verliert nach schlechten internen Testergebnissen seine Live-Service-Komponenten. Der Titel wird zu einem traditionellen Koop-Spiel mit Story-Modus und deutlich kleinerem Umfang umgebaut.

Die Entwickler erhalten laut dem Bericht eine Frist bis Dezember. In diesem Monat entscheidet das Management über das Überleben des Projekts. Ein Großteil des Teams wandert vorerst zu anderen Aufgaben ab. Sony lehnt eine offizielle Stellungnahme ab. Der Befund bleibt eindeutig.

Ein Playtest vor leeren Rängen

Guerrilla Games schickte den Live-Service-Ableger bereits in einen geschlossenen Testlauf und scheiterte an der Aufmerksamkeit des Marktes. Der Allzeit-Peak auf Steam stoppt bei 561 Spielern. Zwar hielt Sony die genaue Zahl der verschickten Einladungen unter Verschluss, doch das anfänglich katastrophale Feedback und die verlassenen Lobbys signalisieren deutlich, dass das allgemeine Interesse nahezu gegen null tendiert.

Sony legte das Testfenster damals parallel zum Server-Slam von Bungies „Marathon“ und dem Verkaufsstart von „Resident Evil Requiem“. Die Folge waren lange Wartezeiten im Social-Hub. Der technisch solide Netcode und die funktionierende Serverstruktur fingen diesen Mangel an Spielern nicht auf. Guerrilla bindet mit dem Projekt Kapazitäten, während die Community nach einem vollwertigen „Horizon 3 verlangt“.

Zwar fiel das Feedback in späteren Testsessions deutlich freundlicher aus – offenbar aber noch immer nicht freundlich genug, um daraus gleich das nächste große Ding zu zimmern.

Millionen für den nächsten Fehlversuch

Der Umbau reiht sich nahtlos in die verfehlte Multiplayer-Offensive des Konzerns ein. Sony investierte Milliarden, um die Dominanz aus der PlayStation 4-Ära in dauerhafte Einnahmen zu verwandeln. Das Ergebnis ist eine Bilanz aus gestrichenen Projekten für The Last of Us, Spider-Man und God of War.

Der Kauf von Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar lieferte nicht die erhoffte Rettung. Das 2026 veröffentlichte „Marathon“ blieb hinter den Erwartungen zurück, bei Destiny 2 stehen die Zeichen auf Stillstand, Personalentlassungen folgten. Bei Guerrilla Games bindet das umgestaltete Projekt weiterhin Kapazitäten. Die Arbeit an einem echten Nachfolger zu „Horizon Forbidden West“ kommt dadurch nur schleppend voran.

Der Umbau von „Horizon Hunters Gathering“ ist kein Schadensbegrenzungserfolg. Er ist die späte Einsicht einer Führungsetage, die jahrelang am Markt vorbeientwickelt hat. Für Spieler bedeutet das vorerst nur eines: Mehrjähriger Leerlauf bei der Hauptreihe für ein Flickwerk, das nie als klassisches Koop-Spiel konzipiert war.

Ein verfehlter Testlauf ohne Reichweite. Wer ein nischiges Multiplayer-Experiment gegen die eigene Konkurrenz ins Feld führt, erntet leere Server. Für Spieler bleibt das Projekt vorerst Zeitverschwendung. Ich hab’s ja gesagt!